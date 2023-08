Il ’Charles Slocumb’ al prof Salvarani

Carlo Salvarani, ordinario di Reumatologia presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore, è stato selezionato come destinatario del prestigioso ‘Charles Slocumb Award’ per il 2023. Questo riconoscimento internazionale è conferito dalla Mayo Clinic Philip Hench Society, un’organizzazione costituita per onorare Philip Hench, l’unico clinico che abbia mai vinto il premio Nobel per la Medicina per l’uso del cortisone nell’artrite reumatoide.

Il ‘Charles Slocumb Award’ è un premio di alto prestigio dedicato ai medici che hanno dimostrato straordinari contributi nel campo della Reumatologia in termini di Ricerca, educazione, amministrazione e iniziative umanitarie e che hanno avuto posizioni nella Mayo Clinic, celebre istituzione americana con cui il Prof. Salvarani collabora da anni.