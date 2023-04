"Il cimitero potrebbe ampliarsi La sala del commiato? Altrove"

Continuano a ‘punzecchiarsi’, maggioranza e opposizione, sulla realizzazione delle sale del commiato a Sassuolo. E trovano di che confrontarsi anche su quelle che non verranno costruite: è il caso di quella che avrebbe potuto essere realizzata in prossimità del cimitero nuovo urbano, su un’area a suo tempo giudicata idonea e sulla cui destinazione l’attuale Amministrazione ha invece cambiato idea, preferendo mantenerla nelle proprie disponibilità piuttosto che cederla. Proprio del cambio di orientamento della Giunta ha chiesto conto il Pd ricordando come gli orientamenti delle Giunte precedenti fossero di ben altro tenore. C’è infatti, ha detto Maria Savigni, uno studio di fattibilità che risale addirittura al 2014, quando il sindaco era Pistoni, e c’è una delibera del 2018, quando il sindaco era Caselli, sulla quale viene confermata l’intenzione dell’Amministrazione di promuovere la realizzazione di una sala del commiato e si individuava la medesima area come possibile sede della struttura, dando mandato agli uffici comunali di procedere a tutti gli adempimenti necessari. Cinque anni dopo è cambiato molto, se non tutto: non è infatti più intenzione dell’Amministrazione mettere a bando quell’area – che è di proprietà comunale e sulla quale alcuni vincoli legati alla presenza di alcuni vecchi fabbricati sono nel frattempo decaduti - e le ragioni della scelta le ha spiegate, in consiglio comunale, il vicesindaco Alessandro Lucenti, ricordando che "Le sale del commiato possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale, ma è evidente che restano disponibili, per tale collocazioni, anche tante altre zone accessibili, in primis zone artigianali, industriali, direzionali". Aggiungendo che quell’area, la cui disponibilità era stata richiesta al Comune nel giugno del 2021, resterà invece al Comune "che – ha spiegato ancora Lucenti – ne vuole rispettare la destinazione ad area cimiteriale in vista dell’eventuale ampliamento dello stesso cimitero o per riservarla, in caso di necessità, ad ulteriori strutture comunali a servizio del plesso cimiteriale esistente".

Stefano Fogliani