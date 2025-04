Il Cimone saluta gli sciatori. Oggi le ultime discese

Si conclude oggi la stagione sciistica nel comprensorio del Cimone. ‘Chiudiamo -dice Luciano Magnani, presidente del Consorzio- con un bel week end di sole e neve ancora abbondante, con sciate a Passo del Lupo e Polle. In quota vi sono ancora accumuli nevosi di rilievo, ma a questo punto della stagione, il movimento turistico è più orientato ad altre attività. Quest’anno poi la Pasqua è a fine mese. Nei prossimi giorni verranno fatti i conteggi definitivi dell’andamento stagionale, soddisfacente per l’economia appenninica dopo anni di crisi per Covid e mancanza neve. Sono comunque già stati stimati in 150mila gli ski-pass giornalieri fra le stazioni di Passo del Lupo/Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato), a cui aggiungere gli abbonamenti stagionali.

Quella che concludiamo oggi -prosegue ancora Magnani- è stata un’ottima stagione per il Cimone, se non da record almeno da… podio. Di certo questa è stata una delle più lunghe, dato che si è prolungata ininterrottamente dallo scorso 12 dicembre sino ad oggi’.

Nei giorni scorsi è terminato con successo sul Cimone il modulo pratico del corso allievi maestri dell’Emilia Romagna. In questa stagione va rilevato anche che le piste del Cimone hanno ottenuto visite di prestigio, sia da esponenti del mondo politico che sportivo: "Hanno fatto molto piacere -dice Magnani- gli apprezzamenti giunti da tutti i nostri illustri ospiti, un incoraggiamento a proseguire con entusiasmo e tanto impegno".

E ora si inizia a lanciare uno sguardo alla prossima stagione, che vedrà il Consorzio Cimone raggiungere il 50° anno di attività. "Visti i buoni risultati ottenuti -conclude Magnani- occorre proseguire sulla strada del potenziamento degli impianti di innevamento programmato. In tal senso chiediamo alle istituzioni di programmare investimenti per i bacini acquiferi di approvvigionamento, sia creandone dei nuovi che ripulendo quelli esistenti. Si spera anche nella riattivazione delle stazioni sciistiche di Sant’Annapelago e Montecreto, rimaste chiuse per problematiche di appalto.

