Il cinema sotto le stelle è itinerante. Si comincia a San Michele

Dopo che si è chiusa ieri sera, con la proiezione di ‘Giurato numero 2’, la programmazione di ‘Cinema sotto le stelle’ in piazzale della Rosa, la rassegna cinematografica promossa dal Comune e Arci Modena, con il sostegno di Fondazione Modena e il contributo del Gruppo Hera, diventa itinerante. E si estende ai quartieri e ai parchi cittadini.

Si comincia martedi 2 settembre a San Michele, con la proiezione di ‘Campioni’, la commedia del 2023 di Bobby Farrelly anticipata, dalle ore 20, dalla cena a base di borlengacci, preparati dal Circolo Anspi, mentre mercoledì 3 si sposta all’Ancora dove, presso l’Oratorio, c’è ‘Space Jam: a new legacy’.

"Ampliando l’offerta culturale ai quartieri della città, non limitandola al solo centro storico – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari (nella foto) – l’Amministrazione ha scelto di coinvolgere la più larga parte della città nella programmazione estiva. Il cinema è solo un ulteriore passo in avanti verso questa direzione.

Le proiezioni saranno ad ingresso gratuito e ad ogni film, sarà abbinato un punto ristoro realizzato dalle associazioni o dai Circoli che hanno aderito alla rassegna".

Tornando al programma, al Parco Amico, giovedì 4 settembre c’è ‘Manodopera’ mentre venerdì prossimo a Rometta in parrocchia, si proietta ‘Un mondo a parte’. La rassegna prosegue anche la seconda settimana di settembre, con appuntamenti al Castello di Montegibbio, al circolo Alete Pagliani, al parco Albero d’Oro, al circolo Fossetta e, per l’appuntamento conclusivo del 13 settembre, al parco Le Querce.