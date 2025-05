Il Cinevalley dà l’addio. Mancano spazi adeguati

San Felice da quest’anno non sarà più il palcoscenico di Cinevalley, la fortunata rassegna voluta per celebrare il cinema, che per tre giornate nel 2023 e nel 2024 era stata capace di trasformare il paese in un vasto e diffuso set cinematografico, dandogli il volto di una sorta di Cinecittà della Bassa modenese con attori e comparse reclutate tra i cittadini. L’appuntamento si trasferirà.

La manifestazione, nata dall’idea di Federico Mazzoli di San Felice 1893 Banca Popolare, di Roberto Gatti, patron dell’evento, e Roberto Galassi, regista e co-ideatore e co-produttore, capace di richiamare ogniqualvolta migliaia e migliaia di persone e assoluti protagonisti della scena cinematografica italiana e decine dei più affermati fotografi, abbandona, dunque, il Comune della Bassa. Lo conferma lo stesso Gatti.

"Sì, purtroppo Cinevalley – confida Gatti - non si potrà più fare a causa della vendita della Del Monte (storica azienda agroalimentare del territorio ndr) e localmente non si sono trovati più gli spazi giusti per allestire le complesse scenografie necessarie. Anche se avevamo già idee su come caratterizzarla quest’anno, ci sposteremo non come Cinevalley, ma con un progetto simile. Saremo a Tresigallo (Ferrara) visto che il paese ha già scenografie sue e si sposa benissimo con il cinema e il mio surrealismo fotografico. Sarà un nuovo esperimento che comunque porta San Felice in giro… vedremo. Il nostro gruppo organizzatore Photo Life Group assieme al gruppo lavoro "Siamo solo noi" collaboreremo con il Comune di Tresigallo."

Il successo riscosso nella prima edizione con "Villaggio Fantozzi" e anche con la seconda dedicata ai maestri del cinema italiano, benché in parte compromessa dal maltempo, non lasciavano certo immaginare che l’iniziativa si sarebbe interrotta.

"Abbiamo cercato – dice Gatti - anche con l’aiuto del Comune soluzioni alternative alla Del Monte, ma edifici così grandi non se ne trovano".

"Dispiace perdere una manifestazione così importante che aveva portato a San Felice tanta gente – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – ma purtroppo le strutture della ex Del Monte non erano più disponibili e non è stato possibile reperire in paese spazi di dimensioni analoghe per ospitare le scenografie. Ma la proficua collaborazione con gli organizzatori di Cinevalley prosegue e si sta già lavorando per portare sempre a San Felice nuove e coinvolgenti iniziative".

A Tresigallo la manifestazione sarà di una sola giornata, il 5 ottobre, ma la creatività del gruppo promotore ha già trovato sfogo per riproporre altri appuntamenti. "Domenica intanto – conclude Gatti - abbiamo un bellissimo evento a San Felice, "Motor village" tanto per non stare fermi".

Alberto Greco