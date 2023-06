Il Cirque Bidon arriva nel Modenese, Chacun ses rêves, spettacoli di poesia e fantasia

Approda finalmente nel Modenese la tournée del Cirque Bidon, la mitica compagnia francese (fondata da François Rauline) che propone un circo "all’antica", ricco di poesia e fantasia. La carovana si sposta lentamente, con le carrozze trainate da cavalli che, giunte sul posto, diventano la scenografia dello spettacolo e lo spazio in cui viene accolto il pubblico. Con "Chacun ses rêves", ovvero "A ciascuno i suoi sogni", il Cirque Bidon farà tappa da domani sera a domenica 2 luglio nel parco di Rocca Rangoni a Spilamberto, poi dal 4 all’11 luglio si sposterà al parco Amendola di Modena.

"È l’energia che si investe nei propri sogni che conta e che ci può portare lontano, verso la felicità", spiegano gli artisti. In pista vedremo apparizioni improvvise di acrobati, giocolieri, clown che si alterneranno a momenti di riflessione o di incontro. E tutto senza effetti speciali: si ride con la forza della bellezza. In pista anche i cavalli della compagnia, un asinello ‘filosofo’ e... le immancabili, pazientissime galline che eseguono un numero di alta (e improbabile) acrobazia. Gli spettacoli vanno in scena alle 21.30. Biglietti su Vivaticket.

