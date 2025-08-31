Il clarinetto di Silvia vola in Bulgaria

Non ancora 27enne, Silvia Torri di Lama Mocogno ha vinto l’audizione per clarinetto e clarinetto basso all’Opera di Stato di Stara Zagora in Bulgaria, dove quindi prenderà presto servizio. "E’un sogno che si avvera, dopo anni di sacrifici" ha detto Silvia, che si dedica agli studi musicali già da diversi anni. "Non provengo da una famiglia di musicisti, ma mi sono appassionata fin da piccola – spiega – quando portarono tutta la mia classe a visitare la scuola di musica, e una delle maestre mi invitò a coltivare un talento che aveva notato in me". Silvia ha quindi studiato clarinetto e si è diplomata al Conservatorio di Modena. Mentre stava proseguendo il suo percorso di formazione, questa prestigiosa occasione al secondo teatro d’Opera della Bulgaria.

Il trasferimento all’estero le comporterà però il passaggio di testimone alla direzione del corpo bandistico Rossini di Lama Mocogno. Già poco più di un anno fa Silvia ebbe un riconoscimento internazionale unendosi all’Orchestra giovanile Luigi Cherubini per i concerti diretti dal Maestro Riccardo Muti prima a Ravenna poi a Vienna: "È stata un’esperienza incredibile" ricorda la musicista, ora pronta ad una nuova grande prova internazionale.

L’Opera di Stato di Stara Zagora è rinomata per il suo repertorio diversificato, che spazia dai capolavori classici alle opere contemporanee. Le sue produzioni sono celebrate per l’innovazione artistica e la brillantezza tecnica, catturando il pubblico con ogni spettacolo. Oltre alle sue produzioni operistiche, l’Opera di Stato di Stara Zagora funge da vivace centro culturale, ospitando una varietà di eventi che spaziano dai balletti ai concerti, fino a workshop educativi e programmi comunitari.