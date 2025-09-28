Il ’Coach di quartiere’: "Giochi e sport gratuiti. Possibilità per 90 bimbi"

Si è conclusa a inizio estate la prima edizione modenese del progetto ’Coach di Quartiere’, ma già in queste settimane si ricominciano a riannodare i fili della prossima. L’iniziativa di sport e inclusione sociale che ha portato il gioco e l’attività motoria gratuita nei quartieri di Villaggio Giardino e Madonnina è una formula che ha riscosso successo e simpatia. Con il patrocinio del Comune di Modena, l’esperienza ha coinvolto 90 bambini delle scuole primarie Galileo Galilei e Giovanni XXIII, grazie alla collaborazione tra Officina Movimento Asd e Polisportiva Virtus Aps.

Coach di Quartiere nasce nel 2020 a Milano dall’intuizione dell’agenzia educativa ’L’Orma’ di Claudio Massa, con un obiettivo tanto semplice quanto ambizioso: avvicinare i bambini allo sport gratuito all’aria aperta, abbattendo le barriere sociali ed economiche che spesso ne limitano l’accesso. Un’idea che ha trovato terreno fertile a Modena, città da sempre attenta al binomio sport-solidarietà.

L’iniziativa è arrivata sotto la Ghirlandina nel 2024, ma solo quest’anno ha vissuto la sua prima vera stagione di rodaggio e più operativa. Da aprile a maggio, 41 giovani volontari del Liceo scientifico Tassoni, coordinati da Jeffrey Denci (playmaker del progetto ed educatore professionale) hanno trasformato le aree verdi intorno alle due scuole in veri e propri spazi di gioco e socialità.

Lo spiazzo della scuola Galileo Galilei e il parco dei Caduti della Fanfara Olandese si sono animati con sport e giochi collettivi. Un’esperienza che ha saputo mettere in relazione non solo i bambini tra loro, ma anche giovani volontari, famiglie e comunità locale. "Siamo convinti che lo sport possa essere uno strumento di crescita e inclusione, capace di mettere in contatto bambini, volontari e comunità", sottolinea Giovanna Manni, referente territoriale del progetto. "L’auspicio è che questa esperienza possa evolversi e coinvolgere nuove scuole modenesi".

Il 2025 è stato definito "l’anno zero" per Coach di Quartiere a Modena, ma il bilancio positivo lascia intravedere sviluppi interessanti. Come detto, si guarda già al prossimo anno con l’obiettivo di aumentare il numero di scuole coinvolte e ampliare la rete di volontari. "Non sarebbe male che in modo capillare espandessimo la nostra rete in altri quartieri della città", conclude Manni. "La richiesta potenziale c’è, va semplicemente accolta e organizzata". Coach di Quartiere risponde a una problematica concreta: in Italia, il 35% dei bambini non pratica sport, spesso per motivi economici, culturali o organizzativi. Il progetto ha creato un modello di collaborazione territoriale che coinvolge scuole, associazioni e famiglie per promuovere il benessere giovanile attraverso attività gratuite all’aria aperta.

A livello nazionale, dal 2020 l’iniziativa ha coinvolto 886 bambini e 645 famiglie, con oltre 130 ore di formazione per volontari e attività in 7 città italiane. Modena si è affiancata a Roma e Pesaro nel 2025.