’Il Coccodrillo come fa’, campagna di solidarietà per la Pediatria del Policlinico

"Il Coccodrillo come fa". È questo il titolo della campagna di solidarietà promossa da Modena Aiutiamoci a favore della Pediatria del Policlinico.

L’iniziativa, che prevede una raccolta fondi destinata all’acquisto di dispositivi di controllo dei parametri vitali per monitorare i pazienti da remoto, inizierà ufficialmente sabato sera con una cena di gala che si terrà all’Acetaia Leonardi di Magreta.

Condurrà la serata Andrea Barbi con l’accompagnamento musicale di Stefano Seghedoni e la voce dei soprani Lara Luppi e Iwana Tober e, durante la cena, si terrà un’asta di beneficenza.

"Per chi non potesse partecipare all’evento in acetaia ma voglia contribuire – illustra Sheila Chiusolo, presidente di Modena Aiutiamoci – è possibile acquistare, al costo di 5 euro, i biglietti della lotteria: l’estrazione è prevista il 21 gennaio in diretta Facebook sul Gruppo Modena Commerciale Aiutiamoci".

Sarà possibile, inoltre, partecipare con donazioni liberali all’IBAN: IT93 Y 050354 1290 000000039226 intestato all’associazione.

"Ormai la collaborazione con Modena Aiutiamoci – dichiara Claudio Vagnini, direttore generale dell’AOU di Modena – è diventata una bella tradizione. Oggi viene presentato un appuntamento di solidarietà che ci aiuta ad assicurare ai nostri pazienti tecnologie che, altrimenti, sarebbe difficile garantire".

"Si tratta di una donazione importante – commenta Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria del Policlinico – che serve a migliorare l’assistenza che forniamo ai nostri bambini. Monitorare i pazienti da remoto, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, permette di garantire al meglio la sicurezza di tutti. La nostra unità operativa di Pediatria è già dotata di alcune stanze sorvegliate in telemetria, ma certamente implementare tale numero di stanze sarebbe utile e opportuno. A tale scopo – ha aggunto – il sostegno dell’Associazione risulta quanto mai gradito". All’iniziativa ’Il Coccodrillo come fa’ ha collaborato anche l’Associazione Team Enjoy.

Riguardo alla situazione della Pediatria, che nella settimana a cavallo tra Natale e Capodanno ha registrato un boom di richieste di accettazione, Iughetti ha ribadito che, grazie alla sospensione delle attività scolastiche, il numero di ricoveri si è ridotto, ma si teme un’inversione del fenomeno dovuta al ritorno degli alunni tra i banchi di scuola.

Jacopo Gozzi