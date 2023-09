Il cold case Montanari. Lesioni alla nascita: indagato per il delitto il papà di un bimbo

di Valentina Reggiani

Aveva riportato gravi lesioni alla nascita che già, era chiaro, avrebbero compromesso il suo futuro. Un terribile ‘incidente’ ostetrico, secondo la famiglia, che pare avesse puntato il dito all’epoca contro il primario e la sua equipe, parlando di ritardo assistenziale nonostante il parto chiaramente difficile. Dopo di che la vendetta: la sua vita in cambio di quella rovinata al piccolo, e per sempre. E’ un papà la persona iscritta nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio volontario per il terribile delitto del professor Giorgio Montanari, direttore della clinica ostetrico ginecologica del Policlinico, ammazzato con sette colpi d’arma da fuoco nel 1981, nel parcheggio del nosocomio mentre la vittima, salita a bordo del proprio Maggiolino, si apprestava a rientrare a casa dopo un’intensa giornata di lavoro. Un’iscrizione nel registro degli indagati che rappresenta un atto dovuto, volto a far luce sul brutale omicidio a distanza di 42 anni dai fatti ma, soprattutto, volto a far si che l’indagato possa partecipare alle indagini e, nel caso, difendersi dalle accuse. Come noto, infatti, il cold case è stato recentemente riaperto e le indagini, coordinate dalla procura, sono state affidate agli agenti della squadra mobile, diretti da Mario Paternoster. A portare alla riapertura del caso, nonostante fosse stato nuovamente archiviato nel 2020, nuovi spunti di indagine legati proprio alle cartelle cliniche dell’epoca e, in particolare, ad una cartella clinica. Quella di una paziente ricoverata in ostetricia e che, al termine di un parto difficile, aveva dato alla luce un bimbo che da subito presentava gravi deficit. Secondo l’unica pista investigativa, il sospetto che quelle lesioni fossero legate ad un ritardo assistenziale avevano portato la famiglia del piccolo a nutrire rancore proprio nei confronti di Montanari e della sua equipe. Quella notte, infatti, i familiari del bambino, nonostante evidenti difficoltà della paziente avrebbero ipotizzato ritardi nell’assistenza da parte dei medici presenti in reparto e pare che le tensioni, in quei giorni, non mancassero. E’ presto, ovviamente, per trovare conferma a qualsivoglia ipotesi. E’ certo che, se i sospetti sull’indagato saranno confermati, il movente sarebbe da ricercarsi proprio nella vendetta, nella ritorsione. Pare però che il fascicolo relativo a quel difficile parto fosse già stato analizzato all’epoca dei fatti e i poliziotti, coordinati dalla procura, in questi mesi hanno ripreso in mano tutte ‘le carte’, indagando nell’ambiente sanitario al fine di trovare l’assassino dello stimato professionista. Per questo motivo sarebbero stati sentiti come persone informate sui fatti diversi sanitari ai quali sarebbero stati chiesti chiarimenti proprio su quella specifica situazione; sulla paziente e sui familiari. Al momento, però, non sarebbero emersi comunque indizi chiave per arrivare ad una prossima risoluzione del caso. L’unico punto fermo è quello dell’apertura di un fascicolo e dell’iscrizione nel registro degli indagati di un padre. Se le ipotesi accusatorie nei confronti dell’indagato non dovessero trovare riscontro, il delitto resterebbe irrisolto e questa volta per sempre. Le indagini, al momento, sono in corso.