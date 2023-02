"Il collage è quasi una pratica zen Ho scoperto un mondo nuovo"

’Infinite possibilità - come il collage ha cambiato la mia vita’ è il titolo della prima mostra di Cristina Faedi, che verrà inaugurata venerdì 17 febbraio alle 18 e durerà fino domenica 26. Si terrà nella sede della Bottega del Consorzio creativo in via dello Zono 5, all’angolo con Piazza XX Settembre. Faedi, classe 1966, è da sempre appassionata di arte, mostre, viaggi, cinema e musica. Amante del design e dell’architettura, applica da circa due anni la sua vena creativa nella tecnica del collage analogico, fatto di pezzi di carta ritagliata (foto, giornali vintage, immagini varie) e colla, creando pezzi unici. Si è aggiudicata diverse sfide di collettivi internazionali di collagists che hanno portato alla pubblicazione dei suoi lavori. A completare la gamma di collages, scatole, miniature, collages tridimensionali a tecnica mista, divertissements privi di una vera funzione che diventano irresistibili oggetti iconici. "Mai porre limite alla creatività!", è uno dei motti di Cristina che tramite la tecnica del collage ha scoperto un mondo nuovo, interiore e surreale. Per l’artista, "il tagliare minuziosamente e l’incollare meticolosamente sono dei veri e propri momenti di straniamento, quasi una pratica zen fatta di silenzi e mondi a parte, dove il tempo si dilata a dismisura". Tramite il collage, "la razionalità viene meno, facendo prendere il sopravvento all’intuito e alla creatività". La mostra vuole illustrare un percorso creativo, un’evoluzione stilistica fatta di tappe e di tante storie distinte.

Sarà un percorso tematico, suddiviso per sezioni, dalla genesi ispiratrice fino ai Personal landscapes (collage sui ’panorami personalizzati’ intorno alla vita delle persone) prestati dai diretti interessati. Nella mostra si potranno trovare paesaggi surreali, fra i quali non mancherà Modena, donne che hanno fatto la storia, l’immancabile tema del viaggio, la bizzarria del gioco, il senso della vita, il non sense e il vintage. Ciò che raccomanda particolarmente Faedi è di lasciarsi trasportare: "Sarà per me un piacere raccontare questo mondo del collage e la storia che ogni opera si porta dietro".

La mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 18 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30, la domenica dalle 11 alle 12:30 e dalle 17 alle 19, mentre il lunedì rimarrà chiusa.

Sofia Berselli