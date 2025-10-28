Il comandante Bonvicini a capo della Polizia locale

Da ieri Filippo Bonvicini è ufficialmente il comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino). Quarantatré anni, già alla guida del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Cesario dal 2022, Bonvicini manterrà anche tale incarico, rafforzando il coordinamento tra le due realtà. Il nuovo comandante succede a Luca Di Niquili, che ha assunto la guida della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli.

"Sono lieto di questo nuovo incarico, - ha detto Bonvicini iniziando la sua nuova esperienza - che intendo portare avanti in piena continuità con il lavoro svolto dal mio predecessore. Uno degli obiettivi che mi pongo è rafforzare il dialogo con i cittadini, favorendo un ascolto attento e costante, così da poter intercettare tempestivamente problematiche ed esigenze del territorio. E’ nelle mie intenzioni, inoltre, impegnarmi per garantire un clima sereno e collaborativo all’interno del Corpo, affinché ogni operatore possa svolgere al meglio il proprio ruolo".

Il Corpo Polizia locale dei Comuni del Sorbara conta poco meno di una ventina di agenti.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Di Niquili per il prezioso lavoro svolto. Al tempo stesso, - ha affermato la presidente Unione Comuni del Sorbara e sindaca di Bomporto Tania Meschiari - diamo il benvenuto a Bonvicini. Siamo certi che, sotto la sua guida, la collaborazione tra la Polizia Locale dell’Unione e quella di San Cesario potrà consolidarsi ulteriormente. Conosciamo da tempo la sua serietà e professionalità: qualità che, unite alla sua dedizione, rappresentano un valore aggiunto per tutto il territorio".

Alberto Greco