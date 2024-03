Il comandante Caterino:: "Non solo repressione. Tante azioni preventive"

"Il momento repressivo di questa mattina (ieri, ndr) si inserisce in una più ampia strategia che prevede anche servizi di prevenzione generale e una sistematica attività informativa a favore degli studenti: il contatto con le scuole è fondamentale per aumentare la consapevolezza sui danni e i rischi legati al mondo degli stupefacenti, così da determinare una possibile diminuzione della domanda. In questo caso, l’operazione ha riguardato lo spaccio di cocaina, hashish e crack, ma questo non significa che manchi il mercato della marijuana: le dinamiche, i codici di comunicazione e i soggetti cambiano continuamente". Ieri mattina il comandante provinciale dei Carabinieri di Modena, Colonnello Antonio Caterino ha spiegato come il contrasto allo spaccio, così come la prevenzione al fenomeno, rappresentino attività fondamentali per l’Arma. "Dei 48 interventi in flagranza di reato (nell’indagine), uno su quattro è degenerato in resistenza, lesioni o minacce a pubblico ufficiale – ha spiegato il Colonnello –. Le attività antidroga non sono mai attività accettate dalla rete di spacciatori; piuttosto, ci si confronta spesso con ostilità attiva e difficoltà di intervento. Il fenomeno, poi, non riguarda solo le aree attinte dalla misura cautelare, in quanto i meccanismi della domanda e dell’offerta di droga si spostano in base agli effetti delle attività di prevenzione e contrasto delle forze di polizia. La compravendita tende a glissare su zone considerate ’più tranquille’, fin quando anche queste sono oggetto di attenzione delle forze dell’ordine, per poi spostarsi ancora; tutto questo in un continuo inseguimento dell’Arma fatto di informazione, prevenzione e polizia giudiziaria. A fronte di questa fluttuazione geografica, in questo momento, non assistiamo ad una diminuzione dei volumi d’affari". Caterino ha fatto presente come la domanda, in linea generale, negli ultimi mesi riguardi una fascia di età superiore rispetto a quella del passato, soprattutto per quanto riguarda il consumo (e quindi la richiesta e la vendita) di cocaina. "Un dato che comunque emerge costantemente è che i luoghi aperti, a carattere generale, quali il Novi Sad e la stazione delle corriere, quali punti nevralgici di transito, risultano particolarmente attrattivi per diversi utenti: passeggeri del trasporto pubblico locale, studenti, cittadini che attraversano quella zona della città per spostarsi da un quadrante all’altro. Questa macroarea è un centro nevralgico in cui si sviluppa un notevole movimento di persone. Inoltre, lo stesso parco Novi Sad e la stazione delle corriere risultano luoghi di aggregazione sociale anche per persone che vivono di espedienti o affrontano marginalità, come spesso si rileva per altri hub del trasporto pubblico. Queste stratificazioni di utenti, ai quali si aggiungono i movimenti dei tanti lavoratori in entrata e uscita da Modena, restituiscono uno scenario sensibile almeno dalle 6.30 alle 19.30 circa. E’ molto importante concentrare l’attenzione in questa specifica area cittadina, ove anche fatti criminali estemporanei possono innescare reazioni non facilmente prevedibili" . Il comandante ha fatto presente come, proprio quei siti risultino essere ‘sorvegliati speciali’ per l’Arma, anche a fronte del fatto che, a bordo dei mezzi, spesso salgono malintenzionati che sfruttano le corse per compiere reati predatori. "In ogni caso, la risposta di polizia non potrà mai essere l’unica e quella definitiva. I controlli sono stati incrementati ulteriormente: l’ascolto delle persone e l’osservazione diretta ci portano a fare scelte contenitive che fungano da deterrente, a ridosso degli obiettivi sensibili. Tra questi gli istituti superiori, con i quali da tempo cerchiamo di gettare ponti per non interrompere mai la comunicazione". Per l’Arma, la comunità studentesca rappresenta un alleato di fondamentale importanza, per tutelare in particolare i minori.

v.r.