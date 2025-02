Il comandante in visita agli impianti del Cimone

Significativa visita del Comandante provinciale Carabinieri, Lorenzo Ceccarelli, alla stazione sciistica del Cimone. La visita ha suggellato la collaborazione tra Consorzio ed Arma Carabinieri. Dal 2023, vista l’importanza della stazione, è stata inaugurata una apposita Caserma limitrofa alle piste di Passo del Lupo. Il colonello Ceccarelli ha ricevuto i ringraziamenti del Consiglio Direttivo del Cimone per questo servizio degli ‘angeli della neve’, che hanno in dotazione propri mezzi tra cui motoslitte con rimorchio barellato per il trasporto infortunati.

"Quello dei Carabinieri sule piste – ha detto il presidente del Consorzio Luciano Magnani – dà grande sicurezza agli sciatori per tutta la durata della stagione invernale. E non garantiscono solo il soccorso ma la loro costante presenza assicura anche il rispetto delle norme di comportamento in pista ed a bordo pista"