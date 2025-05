Il Comandante Renna parla di truffe

Proseguono le iniziative di sensibilizzazione che le forza dell’ordine mettono in campo per prevenire truffe e raggiri ai danni delle ‘fasce deboli’ della popolazione. L’ultima in ordine di tempo a Sassuolo, presso gli ‘Orti sul Secchia’, dove Ieri pomeriggio il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna, ha incontrato circa 90 anziani, per fornire loro alcuni consigli pratici. Renna ha illustrato alla platea le modalità più diffuse attraverso le quali i malviventi provano a carpire la fiducia delle loro vittime.