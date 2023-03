Il Comitato No Coop torna in piazza: oltre 2600 firme contro il progetto

Torna in piazza il Comitato No nuova Coop, dopo le varie uscite effettuate nell’autunno scorso. Oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, poi ancora domani dalle 10 alle 13, i responsabili del comitato saranno tra Corso Italia e viale Mazzini per raccogliere altre firme contro il progetto di Coop Alleanza 3.0 che prevede l’insediamento di un nuovo supermercato Coop nell’area tra via Per Sassuolo e la Circonvallazione, il quale dovrebbe andare a sostituire l’attuale punto di vendita de ’I Ciliegi’. "Ci eravamo lasciati a dicembre 2022 – spiega in una nota il Comitato – con 2.200 firme raccolte grazie ai banchetti in piazza. Poi la sospensione nei mesi invernali. Ma anche senza i banchetti la raccolta firme è andata avanti grazie alla spontanea iniziativa di tanti cittadini ed esercenti preoccupati dell’impatto del nuovo mega supermercato sul consumo di suolo, sulla viabilità, sulla rete commerciale esistente. E’ così che nei giorni scorsi sono state consegnate al Comitato altre 400 firme, consentendo di superare quota 2.600. Ma non ci fermiamo qui. L’allungamento dei tempi del procedimento amministrativo, frutto dell’errore di calcolo dell’amministrazione comunale e della sottovalutazione dei problemi connessi al progetto di spostamento e ampliamento del supermercato (tanto che anche la Conferenza preliminare ha puntato l’indice verso le vistose sottovalutazioni relative alla mancanza di soluzioni per la viabilità ed al troppo cemento che impermeabilizza l’area), consente al Comitato di tornare in piazza a raccogliere firme e a spiegare ai cittadini i problemi evidenziati anche dai tecnici della Provincia e degli altri enti coinvolti. Nel frattempo è stato chiarito che lo spazio liberato dal vecchio supermercato Coop al centro commerciale ’I Ciliegi’ sarà occupato da altri supermercati!".

m.ped.