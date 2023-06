Il comitato per Rivi: "Imbrattamento? Atto sacrilego"

Martedì è corsa di casa in casa rapidamente la notizia dell’imbrattamento dell’immagine del beato Rolando Rivi, ricoperta da mani ignote con vernice scura, alle Piane di Monchio, dove il giovane seminarista fu ucciso il 13 aprile 1945 da alcuni partigiani rossi. Lo sdegno è stato generale. Il Comitato ’Amici di Rolando Rivi’ ha affermato che si è trattato "molto più di un atto vandalico. Per i devoti del beato Rolando Rivi – ha precisato – è un atto sacrilego". "E’ unanime la condanna da parte di tante persone che si sono sentite ferite nell’intimo, nello spirito e nella ragione da questa ignobile azione che ha lasciato tutti sconcertati". Chiede se l’odio verso questo "martire bambino è ancora così crudele? Con il suo sorriso e la sua breve vita tutta di amore è un modello di santità per tutta la Chiesa. É da taluni contrastata da tempo la sua memoria e questo certo alimenta sentimenti insani e decisamente ormai fuori dal tempo e da ogni logica sia sociale che politica.

Affidiamo a Rivi la conversione di questi cuori e, come ha detto il nostro parroco: ’Preghiamo il beato perché ci aiuti a perdonare, amare ed educare’". Le indagini proseguono. w.b.