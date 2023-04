Il comitato Sacca non si arrende "Dem isolati, segnale alla giunta"

di Gianpaolo Annese

"L’annuncio del Pd sul percorso partecipato sull’ex Pro Latte è la riprova che per l’allargamento del Polo Conad invece non c’è stato nonostante noi abbiamo chiesto fin dall’inizio all’amministrazione comunale un tavolo di confronto per venirci incontro". Fabrizio Benelli, portavoce del comitato Villa Europa – comitato Sacca che comprende circa 300 residenti (ma alla manifestazione dell’estate scorsa si aggiunsero altri cittadini), fa il punto sul progetto approvato in Consiglio con i soli voti del Pd.

Intanto Benelli quando è venuta a Modena voi avevate chiesto al segretario dei Dem Schlein un incontro, avete avuto riscontri?

"Per ora no. Abbiamo fatto diverse chiamate e mandato mail e ci hanno risposto che questi sono giorni impegnativi per lei. Noi siamo disponibili ad andare a trovarla a Roma. Non si può sottovalutare anche l’aspetto politico legato a questa vicenda".

Quale?

"L’unico partito che ha votato Sì a questo progetto è il Partito democratico che, ricordiamo, è espressione solo di un terzo dei

votanti alle ultime elezioni comunali. Tutte le altre forze politiche, comprese quelle facenti parte della maggioranza, si sono espresse in modo negativo o si sono astenute, dando un segnale fortissimo alla Giunta Comunale e a tutta la città. Se dal punto di vista dei voti, il Pd ha vinto, come si vede da l’esultanza del sindaco subito dopo l’esito, non si può dire lo stesso dal punto di vista politico".

Presentando il progetto l’assessore Vandelli ha annunciato un rafforzamento delle barriere acustiche e di aree verdi.

"La verità è che se i cittadini non si fossero attivati e non avessero resistito per quasi due anni, oggi sarebbe già in costruzione un magazzino di 30 metri di altezza, 55 metri di larghezza e 80 metri di profondità a pochi metri dalle case. Il quartiere avrebbe dovuto sopportare oltre 700 transiti giornalieri per 365 giorni l’anno, la distruzione di un’area verde pubblica in favore di una rotatoria e barriere acustiche non adeguate. Noi non dimentichiamo certe espressioni dell’assessore Vandelli...".

A cosa si riferisce?

"In presenza di un primo progetto completamente irricevibile e inaccettabile, davanti ad un’assemblea di più di 300 persone ha detto: ’Se a voi il progetto non piace, bene. A me piace’".

Nel tempo comunque sono state introdotte diverse mitigazioni. Cosa non vi soddisfa?

"I nodi legati all’inquinamento e alle problematiche acustiche restano : l’arretramento con terrapieno per allontanare i camion dalle case, come avevamo chiesto, non è previsto. E poi c’è un giallo: Conad ha specificato che sono in programma grandi barriere lungo tutto il perimetro, l’assessore Vandelli in aula lo ha confermato, ma i documenti forniti ai consiglieri non le mostrano: com’è possibile votare con cognizione se non c’è la documentazione completa?".

C’è un modo adesso per ‘ritoccare’ qualcosa o i giochi sono fatti?

"Auspichiamo che le quote del parcheggio in fondo agli orti per anziani di via Europa vengano destinate a parco pubblico come ci avevano promesso: avevamo chiesto di disigillare il parcheggio non utilizzato da un’ottantina di posti e realizzarci per tre quarti un’area verde e un quarto di spazio per le auto. Alla fine è previsto il contrario: una striscia di verde dove gli alberi piantati andranno a fare ombra sugli orti e il resto parcheggio seppure con stalli in meno: la verità è che vogliono riservare posti auto per la futura moschea all’ex Pro Latte".