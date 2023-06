Il Comitato scrive ai consiglieri E stasera a Carpi la seduta clou

E’ rivolta "a chi amministra i Comuni parte del patto di Sindacato Aimag", la lettera aperta inviata dal neo Comitato ‘Aimag per il Territorio’, costituitosi tra Carpi e Mirandola, il giorno prima della seduta del consiglio comunale (stasera a Carpi) che ha all’ordine del giorno la ‘approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione del patto ‘ponte’ di sindacato azionario di Aimag tra i comuni soci’.

La lettera invita tutti i consiglieri comunali del territorio servito dalla multiutility, sia quelli che hanno già votato il ‘Patto Ponte’ (che mantiene la situazione attuale fino al 30 giugno), sia quelli che, come a Carpi, si accingono a farlo, a "sviluppare un confronto e un dialogo serrato, ma sereno, tra opinioni diverse, tra persone che "stanno su rive opposte’ ma unite da quel ‘ponte’ sul quale possono trovare la via per la costruzione di un progetto condiviso per il bene della comunità, in un orizzonte temporale compatibile con la sua realizzazione". "Negli ultimi anni - si legge - per assicurare il governo di una struttura che è venuta crescendo, le amministrazioni hanno pensato alla sottoscrizione di un patto di sindacato tra i soci di parte pubblica, per assicurare che le azioni dell’azienda ricercassero l’efficienza senza pregiudicare la centralità dell’utenza, riaffermando così la funzione pubblica dell’ente locale. Con enorme sorpresa e preoccupazione abbiamo appreso in questi giorni di posizioni espresse da parte di alcuni comuni in favore di un mutamento radicale della governance dell’azienda, quasi che l’azienda sin qui non avesse risposto alle esigenze della comunità locale e tra queste a quelle delle amministrazioni pubbliche. Ben volentieri a disposizione per una discussione comune, vi ringraziamo per l’attenzione che ci avete riservato, con l’augurio che si possano produrre le scelte più opportune per la comunità".