Il comitato Villaggio Europa : "Rigenerazione area ex Pro Latte, attenzione alla qualità urbana"

"Abbiamo appreso in questi giorni le notizie relative alla rigenerazione dell’area ex Pro Latte. E, in questa fase in cui i progetti risultano ancora in istruttoria, riteniamo importante sottolineare alcune priorità per il quartiere". Il comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca torna a farsi sentire in riferimento alle manifestazioni di interesse presentate da imprese in risposta all’Avviso pubblico di prima attuazione del Piano urbanistico generale (Pug) pubblicato dal Comune per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

"Come già rilevato dallo stesso Piano Urbanistico Generale – continua la nota del Comitato – il quartiere dispone di una dotazione di verde pubblico sensibilmente inferiore rispetto ad altre aree della città. Tale condizione, unita alla significativa concentrazione di attività produttive presenti nella zona, rende necessaria una particolare attenzione alla compensazione ambientale, al fine di garantire una buona qualità della vita ai residenti. Parallelamente, si registra l’ipotesi di un possibile ampliamento dei magazzini Conad Nord Ovest, che solleva interrogativi riguardo all’impatto sul traffico pesante, sulle altezze dei depositi, ulteriore inquinamento, isole di calore e sulla sostenibilità complessiva del quartiere. Inoltre, resta aperta la questione della destinazione dell’area già ceduta da Cpc al Comune, su via Finzi sita in ex pro latte, per la quale i cittadini auspicano da tempo la realizzazione di un parco pubblico, in contiguità con l’area limitrofa".

Per questi motivi il Comitato chiede all’amministrazione comunale "di confermare con chiarezza la volontà di incrementare le dotazioni di verde pubblico nel quartiere Sacca, in coerenza con gli indirizzi emersi nel percorso partecipativo ’Sei la mia città’ e con gli impegni programmatici più volte richiamati nelle occasioni di confronto con la cittadinanza.

A tale proposito, è stato richiesto un incontro con l’assessora Ferrari, nella fiducia che l’amministrazione vorrà prestare la dovuta attenzione alle esigenze della comunità residente".

Sulle sette proposte è attualmente in corso l’istruttoria da parte degli uffici comunali, che dovrà essere conclusa entro 90 giorni (a partire dallo scorso 21 agosto) e verrà sottoposta entro fine anno al Consiglio comunale per la valutazione dell’ammissibilità ai futuri accordi operativi, prevedendo per ognuna eventuali condizioni e prescrizioni che tengano conto del beneficio pubblico. Le aree interessate dalle sette proposte arrivate sono via Emilio Po, via Fossa Monda, via Nobili, l’ex Corradini, l’ex Direzionale Manfredini, la zona Zodiaco e l’ex Prolatte. Tutte le proposte prevedono la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale: complessivamente presentano 510 alloggi totali, di cui circa 130 alloggi da destinare all’Ers.