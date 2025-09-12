Il compleanno del Gas. Dieci anni di solidarietà: "Abbiamo vinto la sfida"

Festeggia il decimo compleanno con una grande festa (a ingresso libero) che, a partire dalle 19 di stasera animerà il cortile del Tempio in viale Caduti in Guerra con una cena sotto le stelle e l’animazione de ’Gli Insuperabili’, l’associazione modenese composta anche da persone diversamente abili, che con la loro musica e la loro creatività, renderanno la serata magica. Stiamo parlando del Gruppo di Acquisto Solidale Acli di Modena dove oltre 250 famiglie ogni settimana hanno trovato il luogo dove trovare prodotti di altissima qualità a prezzi calmierati diventando, così, un punto di riferimento per coloro attenti alla provenienza, alla piccola filiera, alla certificazione biologica e, più in generale, all’etica del consumo. Già perché, grazie alla scelta da parte delle Acli, di destinare a questo progetto parte del 5 per mille, il ricarico sui prodotti è solo di una piccola percentuale sul costo dei beni.

"E’ stata una sfida – racconta Francesca Maletti, anima e ideatrice del Gruppo di Acquisto – nata da un osservatorio privilegiato: i servizi del Caf e Patronato delle Acli che, dieci anni fa, ci fecero capire che era necessario investire nei beni essenziali per i cittadini. E le Acli hanno subito abbracciato il progetto per permettere a tutti di potere mangiare prodotti sani, certificati ed etici ma a un prezzo contenuto". Per farlo ha girato in prima persona le aziende locali e i piccoli produttori della provincia modenese trovando un riscontro immediato. "La voce – racconta Maletti – della nostra esistenza si è sparsa velocemente. E se all’inizio i fornitori erano quasi esclusivamente del territorio, in poco tempo abbiamo ricevuto richieste da piccole aziende di tutta Italia che, nella tendenza della massività, venivano tagliate fuori".

E così ecco agrumi dalla Sicilia, olio extravergine d’oliva dalla Gallura, piccole aziende biologiche testate e certificate, la produzione realizzata dai Frati Camaldolesi, pomodori napoletani e molto altro. "Chi viene da noi – dice Paola Piccinini, responsabile del Gas – cerca la qualità. Sa che non troverà prodotti che sono stati per giorni nei congelatori. Qui arrivano i produttori con i prodotti appena colti. E anche per questo, credo, i nostri iscritti sono di tutte le età ma attenti a quello che mangiano". Sugli scaffali gli oltre 3000 iscritti possono trovare tutto ciò che serve per una spesa salutare: carni, formaggi, pane, pasta fresca o confezionata, marmellate, vino, detersivi per la casa anche alla spina, ma anche cura della persona, degli animali e i prodotti per la scuola. Non mancano anche alcuni prodotti commerciali per consentire a chi viene a fare la spesa al gas Insieme una varietà che soddisfi i fabbisogni quotidiani della singola persona o della famiglia.

"Spesso i produttori – continua Maletti – sono vincolati a standard rigorosi rispetto alla misura di una mela. Ma non così rigidi rispetto a come sia stata coltivata. Entrare nel mondo della produzione etica di aziende piccolissime che non hanno i mezzi per pubblicizzare questa peculiarità ci ha fatto capire che eravamo nella giusta direzione. In questi dieci anni – conclude Maletti – abbiamo dimostrato che insieme si può scegliere la qualità, sostenere i produttori locali e costruire comunità. Per questo dividiamo spesso con le famiglie iscritte anche prodotti di largo consumo. Questo anniversario è un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza". La serata è realizzata in collaborazione con l’Associazione Acli per la Gente, il Circolo Insieme, le Acli provinciali di Modena e l’Associazione Tempio".