Il Comune acquista e salva la bocciofila

La bocciofila che si trova nei locali della Polisportiva Dorando Pietri di via Nuova Ponente è ‘salva’. E’ quanto si desume dalla delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato la delibera relativa all’acquisto dalla ‘Polisportiva Carpigiana Dorando Pietri Società Cooperativa della proprietà superficiaria di una porzione di complesso immobiliare’. Una delibera che dà corpo alle mozioni presentate, nello scorso luglio, da Carpi Futura e dalla Lega, e poi dal Pd stesso, intrise di un valore non solo politico ma anche sociale. Come spiegato al tempo dal commissario liquidatore Daniele Sitta, "negli anni Settanta il Comune ha ceduto il diritto di superficie fino al 2031 sul terreno alla Polisportiva che ha realizzato una serie di immobili che, a scadenza, torneranno al Comune senza diritto di indennizzo. La cooperativa Dorando Pietri, nel 2019, ha chiesto la liquidazione volontaria, per ragioni economiche, non riuscendo più a far fronte a tutte le attività e le spese. Alcuni sono stati venduti (come l’immobile della palestra che dal 1° gennaio di quest’anno è divenuto di proprietà della società La Patria che prima lo aveva in gestione) e ora per cercare di sanare almeno in parte i debiti della Polisportiva non resta che mettere in vendita l’edificio in cui vi è la bocciofila".

Ammonterebbero, infatti, a oltre 100mila euro i debiti della Polisportiva nei confronti fondamentalmente di due creditori: il comune per 46mila euro (per Imu pregressa) e i soci stessi che avevano al tempo prestato alla Cooperativa le proprie risorse e che ora vantano un credito di oltre 60mila euro. "La messa in vendita dell’immobile – aveva affermato Sitta - rappresenta l’unica possibilità per pagare almeno in parte i creditori. Tra i potenziali acquirenti ci potrebbe essere il Comune stesso: in questo modo infatti l’Ente rientrerebbe subito in possesso dell’immobile con nove anni di anticipo, incassando anche l’affitto della bocciofila". Con l’acquisto da parte del Comune si scongiura il rischio della chiusura della bocciofila che è ancora in piena attività, con oltre 200 soci, e rappresenta un punto di aggregazione importante per la città. "A novembre – spiega Mariella Lugli, assessore al Bilancio – è stata approvata in tal senso una variazione di bilancio (la spesa di acquisto è di 56 mila euro). Successivamente è partito l’iter per l’acquisto, tenendo conto anche del valore sociale di quei locali". Soddisfazione espressa anche da Giulio Bonzanini, Lega: "Fin dall’inizio abbiamo sostenuto questo progetto. Siamo contenti dell’acquisto dello stabile come presidio di socialità. Non solo: eventualmente in un futuro prossimo, in caso di bisogno, potrebbe essere utilizzato dalla comunità".

Maria Silvia Cabri