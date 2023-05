Il Comune alla marcia della pace

Il Comune di Modena partecipa alla Marcia per la pace tra Perugia e Assisi che si svolge domenica 21maggio, in via straordinaria con il titolo “Trasformiamo il futuro” e che coinvolge soprattutto ragazzi e ragazze delle scuole. La manifestazione, infatti, sarà il culmine del programma di attività e formazione civica “Per la pace. Con la cura” che, il 28 novembre, ha portato oltre seimila studenti, insegnanti e amministratori locali da tutta Italia a un incontro con papa Francesco. Alla marcia, in rappresentanza del Comune di Modena, partecipa l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi, con il Gonfalone cittadino. E da Modena partiranno per Assisi anche studenti e insegnanti degli istituti comprensivi 4 e 10. Con l’adesione all’iniziativa, l’amministrazione modenese, ricordando ancora una volta il momento tragicamente segnato dal conflitto per l’aggressione da parte della Russia che sta causando una tragedia umanitaria, evidenzia che la Marcia continua a dare voce alla domanda di pace e di giustizia nel mondo e che perseguire la via del dialogo e della conoscenza delle culture “altre” è lo strumento per un futuro di pace tra i popoli.

La Marcia per la pace si svolse per la prima volta il 24 settembre 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, come corteo non violento a favore della pace e della solidarietà tra i popoli. È possibile partecipare anche come singoli, gruppi o scuole iscrivendosi attraverso il sito della manifestazione (www.perugiassisi.orgmarcia-2023).