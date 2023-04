"Il Comune arranca, zero fondi al turismo"

Il Gruppo consiliare Zocca Domani ha votato contro al bilancio consuntivo del Comune di Zocca. "Mette in luce tutte le difficoltà della nostra Amministrazione – è il commento del capogruppo Federico Covili –. I conti sono in ordine ma manca completamente una visione in grado di rilanciare il nostro Comune. Le uniche opere pubbliche di una certa entità sono sempre le stesse che si trascinano da anni e per le quali, ancora oggi, non ci sono tempistiche certe: la Casa della salute e il campo sportivo. Sul Pnrr arriveranno fondi, ma il confronto con molti comuni intorno al nostro è impietoso: altrove sono costruite nuove scuole, si faranno grandi progetti di riqualificazione che guardano al futuro. Qui arriveranno soldi dispersi su diverse piccole opere, spesso condivisibili, ma incapaci di dare la svolta di cui il nostro comune avrebbe bisogno". Zocca Domani sostiene che "mancano completamente gli investimenti sul turismo: per dare un’idea gli unici fondi messi fra gli investimenti turistici sono per l’acquisto di una caldaia. Siamo perplessi anche sul fronte del recupero dell’evasione fiscale dove si è deciso di non proseguire la collaborazione con una ditta esterna specializzata e il risultato è stato un autentico crollo".

w.b.