Il Comune fa cassa, all’asta 7 appartamenti

Fa cassa, il Comune di Sassuolo, o almeno ci prova. In ballo ci sono, stando almeno ai valori iniziali che le offerte faranno – eventualmente – levitare, poco meno di 350mila euro ripartiti tra i sette appartamenti che vanno all’asta a settembre, tra lunedi 8 e lunedi 29 settembre, con offerte da presentare entro domani. Le unità immobiliari oggetto dell’incanto, ricomprese già dal 2018 nel piano delle alienazioni allora approvato dal consiglio comunale e aggiornato, da ultimo, lo scorso aprile, sono collocati in diverse zone cittadine e, vista anche la posizione e la metratura, ragionevolmente appetibili.

Eccoci, allora: tre appartamenti (65 metri quadri l’estensione di uno, 66 quella degli altri due, base d’asta per tutti 44100 euro) sono collocati in via Radici in Piano, al civico 155 – siamo all’altezza dell’intersezione con viale Aldo Moro, per capirsi – e un quarto è sempre in via Radici in Piano, ma molto più verso Quattroponti. Il civico è il 311, i metri quadrati sono quasi 100 e il prezzo minimo che garantisce la partecipazione all’incanto è di 65mila euro.

L’aggiudicazione, fa sapere l’Amministrazione, verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, e il bene verrà assegnato nelle condizioni in cui si trova, ovvero ‘visto e piaciuto’. Oltre ai quattro appartamenti di via Radici in Piano all’asta ne vanno anche altri tre. Uno di questi è in via Fossetta, poco oltre l’incrocio con viale San Francesco,. Misura 63 metri quadrati e la base d’asta è di 49mila euro, mentre gli altri due sono in viale Isonzo, nella zona di Braida e non lontani dal confine con Fiorano. Entrambi misurano 65 metri quadrati, uno è situato al civico 4, un altro al 18 e se il primo ‘vale’ 43100 euro, il secondo si attesta poco di sotto, a 42200 euro.

Quanto all’esperimento delle aste, si comincia proprio con viale Isonzo civico 4, lunedi 8 settembre alle 10 presso la sala riunioni del Comune, si prosegue il 10, il 15 e il 17 per gli immobili di via Radici in Piano 155. Il 22 settembre l’incanto per l’abitazione di via Radici in Piano 311, mentre il 24 tocca a quella di via Fossetta. Si chiude il 24 settembre, sempre alle 10, con l’immobile di via Isonzo 18. "Il compratore – si legge sul bando – subentrerà in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del Comune rispetto all’immobile e a carico dell’aggiudicatario sono anche ‘le spese d’asta e contrattuali, quelle occorrenti per la consegna dell’immobile, per la trascrizione del contratto di vendita ed ogni altro atto catastale per la certificazione energetica e per l’eventuale certificazione degli impianti".