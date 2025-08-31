Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaIl Comune fa cassa, all’asta 7 appartamenti
31 ago 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Il Comune fa cassa, all’asta 7 appartamenti

Il Comune fa cassa, all’asta 7 appartamenti

Sassuolo, in ballo ci sono almeno 350mila euro. I fabbricati si trovano in diverse zone cittadine. Domande entro domani

L’immobile di via Radici in Piano dove sono atati messi all’asta tre appartamenti

L’immobile di via Radici in Piano dove sono atati messi all’asta tre appartamenti

Per approfondire:

Fa cassa, il Comune di Sassuolo, o almeno ci prova. In ballo ci sono, stando almeno ai valori iniziali che le offerte faranno – eventualmente – levitare, poco meno di 350mila euro ripartiti tra i sette appartamenti che vanno all’asta a settembre, tra lunedi 8 e lunedi 29 settembre, con offerte da presentare entro domani. Le unità immobiliari oggetto dell’incanto, ricomprese già dal 2018 nel piano delle alienazioni allora approvato dal consiglio comunale e aggiornato, da ultimo, lo scorso aprile, sono collocati in diverse zone cittadine e, vista anche la posizione e la metratura, ragionevolmente appetibili.

Eccoci, allora: tre appartamenti (65 metri quadri l’estensione di uno, 66 quella degli altri due, base d’asta per tutti 44100 euro) sono collocati in via Radici in Piano, al civico 155 – siamo all’altezza dell’intersezione con viale Aldo Moro, per capirsi – e un quarto è sempre in via Radici in Piano, ma molto più verso Quattroponti. Il civico è il 311, i metri quadrati sono quasi 100 e il prezzo minimo che garantisce la partecipazione all’incanto è di 65mila euro.

L’aggiudicazione, fa sapere l’Amministrazione, verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, e il bene verrà assegnato nelle condizioni in cui si trova, ovvero ‘visto e piaciuto’. Oltre ai quattro appartamenti di via Radici in Piano all’asta ne vanno anche altri tre. Uno di questi è in via Fossetta, poco oltre l’incrocio con viale San Francesco,. Misura 63 metri quadrati e la base d’asta è di 49mila euro, mentre gli altri due sono in viale Isonzo, nella zona di Braida e non lontani dal confine con Fiorano. Entrambi misurano 65 metri quadrati, uno è situato al civico 4, un altro al 18 e se il primo ‘vale’ 43100 euro, il secondo si attesta poco di sotto, a 42200 euro.

Quanto all’esperimento delle aste, si comincia proprio con viale Isonzo civico 4, lunedi 8 settembre alle 10 presso la sala riunioni del Comune, si prosegue il 10, il 15 e il 17 per gli immobili di via Radici in Piano 155. Il 22 settembre l’incanto per l’abitazione di via Radici in Piano 311, mentre il 24 tocca a quella di via Fossetta. Si chiude il 24 settembre, sempre alle 10, con l’immobile di via Isonzo 18. "Il compratore – si legge sul bando – subentrerà in tutti i diritti e in tutti gli obblighi del Comune rispetto all’immobile e a carico dell’aggiudicatario sono anche ‘le spese d’asta e contrattuali, quelle occorrenti per la consegna dell’immobile, per la trascrizione del contratto di vendita ed ogni altro atto catastale per la certificazione energetica e per l’eventuale certificazione degli impianti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CasaEconomia circolare