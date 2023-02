"Il Comune farà cassa con il photored"

"Cassa?". Malevolo, qualcuno, o meglio più di uno se lo chiede, tirando in ballo la collocazione di due photored su altrettanti incroci cittadini. La fase di sperimentazione – i dispositivi adesso funzionano, ma non sanzionano - è cominciata ieri e terminerà a fine mese, ma il web ribolle. E sulle bacheche dei social che raccontano il quotidiano cittadino favorevoli e contrari si danno battaglia. Tra questi ultimi i tanti che pensano che dal prossimo 1 marzo – giorno in cui i dispositivi scatteranno foto per ‘multare’ davvero – l’Amministrazione Comunale avrà a disposizione uno strumento in più per ‘mettere la mani nelle tasche’ dei cittadini, cui il Sindaco Gian Francesco Menani ha già risposto, via social, che "il Comune di Sassuolo non ha nessun bisogno di fare cassa: i bilanci sono in attivo". Altri prendono atto della novità, non senza ricordare agli altri che "per non essere sanzionati basta non passare col rosso", ma sono diversi altri che eccepiscono come la durata troppo breve del ‘giallo’ esponga al rischio-multa anche i più zelanti. "Nessuno eleva sanzioni per il gusto di farlo, non un’amministrazione comunale quanto meno. Le regole vanno rispettate per ridurre i rischi per se e per gli altri", ha fatto sapere ancora il Sindaco ma il sassolese, si sa, alle regole si adatta solo col tempo e malvolentieri.

Soprattutto quando queste ne condizionano le abitudini automobilistiche (si pensi alla sosta nella ‘nuova’ piazza Martiri Partigiani, o allo scout speed o ancora, anni fa, all’introduzione dei varchi di accesso alle ZTL) ed ecco allora che, sempre sui social, sono in diversi a rimarcare come le tempistiche dei due semafori ‘armati’ di photored (quello del sottopasso dell’Ancora e quello tra Rometta e la Circonvallazione) non appaiano congrue. Troppo ‘breve’, si legge, l’intervallo tra lo scatto del giallo e il subentrare del rosso: "Tra i quattro e i cinque secondi", garantisce chi dice di essersi preso la briga di cronometrarlo, saldando altri scontenti al fronte di quanti, perplessi, fanno presente come con le risorse spese per i dispositivi – qualche migliaio di euro, tuttavia, nulla di trascendentale – sarebbe stato il caso di provvedere ad asfaltare qualche strada in più. Non che l’argomento che mette in realzione photed e asfalti regga, ma tant’è: i photored dividono prima ancora di entrare in funzione ma prevedibilmente, non appena si accenderanno, facile ogni dubbio venga spazzato via. Insieme all’abitudine, ragionevolmente diffusa, di accelerare, anziché fermarsi, quando si accende il ‘giallo’.

Stefano Fogliani