Il Comune perde la causa da 875mila euro

È ufficiale: il Comune di Vignola, e quindi la comunità locale, dovrà pagare 875.000 euro alla società Gi.Crem, per una questione di natura urbanistica iniziata nel 2002 e che è giunta a conclusione nei giorni scorsi, con una sentenza del Consiglio di Stato che ha visto soccombere il Comune. Gli uffici dell’ente pubblico hanno quindi avviato l’iter per la restituzione degli oneri di urbanizzazione che la società Gi.Crem aveva pagato nel 2006 per costruire su un lotto agricolo di proprietà, lavori che però la società non aveva mai iniziato. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che aggiunge tra l’altro: "Nel settembre scorso il consiglio comunale aveva adottato una delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo alla vicenda Gi.Crem".

E ancora: "L’importo complessivo del debito è di 875mila euro, cifra che comprende non solo gli oneri a suo tempo versati, ma anche gli interessi maturati. Le risorse, quindi, erano già state individuate in bilancio e accantonate in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato. Nel frattempo, l’amministrazione aveva anche preso contatti con la società per esperire un tentativo di accordo bonario che, però, non ha avuto esito positivo". Su questa consistente cifra da restituire alla Gi.Crem si è scatenata già ieri la polemica politica. Il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, rileva: "Il 2 agosto 2022 l’Amministrazione comunale dichiarava alla stampa: "Una causa lunga quasi vent’anni. Il Tar "premia" ancora il Comune - I tempi non prevedono una nuova azione", vantandosi così, sguaiatamente, di aver risolto il problema restituzione degli oneri a Gi.Crem. Una vanteria fuori di luogo soprattutto perché espressa da una pubblica amministrazione, e una valutazione totalmente sballata rispetto a quanto disposto invece con gli artt. 2033 e 2041 del Codice civile che tutelano il diritto a vedersi restituiti gli oneri edilizi pagati anticipatamente da chi poi non realizza l’intervento edilizio. Bastava il celebre "cum grano salis" e il Comune non avrebbe sborsato oltre 41mila euro di spese per liti e arbitraggi che hanno portato la somma da restituire da 833 a 875mila euro. Scrive il Consiglio di Stato nella sentenza di condanna al Comune: "la distinzione invocata dal Comune di Vignola non ha fondamento giuridico...".

Dall’altra parte, la sindaca Emilia Muratori replica: "Oggi il consigliere Pasini mette in mostra tutta questa scienza giuridica. Peccato che non l’abbia utilizzata quando era al governo della città, per tentare di trovare un accordo che consentisse di evitare il ricorso al Tar della Gi.Crem avvenuto proprio nel 2019. Questa Amministrazione, da parte sua, ha esperito tutte le strade possibili da un punto di vista legale per evitare che una vicenda vecchia di oltre 20 anni pesasse oggi sulle casse comunali. D’altra parte, la sospensiva accordata dal Consiglio di Stato indica che la questione, a parere degli stessi giudici amministrativi, meritava un ulteriore approfondimento. Al posto di limitarsi a far polemica poi, i passati amministratori avrebbero potuto attivarsi allora".

Marco Pederzoli