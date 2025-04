Il Comune rassicura:: "La Festa della Musica si fa"

Gran fermento venerdì mattina tra i commercianti del centro storico, imbestialiti nell’aver appreso sui social, dallo staff organizzatore: "che quest’anno la festa della musica non si farà; non un addio – si legge - ma un momento di pausa". Immediate le reazioni di chi s’impegna a mantenere ancora vivo il paese dell’Abbazia. "Come si fa – ha dichiarato il barista di Piazza Caduti Partigiani, buttare alle ortiche oltre 10 anni di lavoro e sacrifici per motivi che non riusciamo a comprendere".

Sulla questione, l’assessore al Centro Storico ed eventi Massimo Po, puntualizza che: "Non esistono proprietari della "Festa della Musica" se non il Comune di Nonantola; il messaggio apparso oggi sui social è fuorviante, in quanto il titolo allude che la festa non ci sarà più, per poi leggere che saranno i volontari della scorsa edizione a non partecipare nell’organizzazione. Vi aspettiamo quindi nelle vie del centro di Nonantola il 20-21-22 giugno per serate musicali aperte a tutti i gusti. Non cambierà la centralità della musica, la proposta rivolta al mondo giovanile e alle famiglie, la festa di piazza e le serate di aggregazione e divertimento, ma l’unica differenza è relativa al modello gestionale, tra l’altro cambiato più volte nel corso degli anni.

"La Festa della musica è una manifestazione del Comune di Nonantola, divenuta tradizionale, organizzata nel tempo in varie forme e con la compartecipazione di diversi partners (tra cui l’Unione del Sorbara con la scuola di musica Officine Musicali, diverse associazioni locali convenzionate con il Comune di Nonantola), e con l’apporto degli esercizi commerciali, sia fuori dall’ambito del mercato sia con forme di esternalizzazione, anche in via sperimentale. Per quest’anno, l’Amministrazione Comunale, - continua Po - dopo l’esperienza dello scorso anno, ha definito con un proprio atto di Giunta la volontà di dare vita ad una festa con un nuovo formato, nell’ambito di una più complessa programmazione estiva completamente gestita dall’associazionismo, in forma sussidiaria alle azioni del Comune al fine di prendere in considerazione le candidature di associazioni di promozione sociale - Enti del Terzo settore con una consolidata esperienza organizzativa. Una grande rassegna di eventi pubblici (musicali, di spettacolo, di intrattenimento anche teatrale) nel centro storico di Nonantola, denominata "Nonantola d’Estate 2025", a partire dal mese di giugno e fino al termine della Fiera dell’agricoltura e dell’allevamento di luglio".

Gian Luigi Casalgrandi