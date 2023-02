Il Comune ’regala’ spazi alle associazioni

Sono ben 115 le associazioni di volontariato che a Formigine operano a favore della comunità, realizzando iniziative di interesse pubblico e aiutando chi ne ha più bisogno. Realtà che spaziano dalla promozione culturale all’ambiente, dall’ambito socio-assistenziale allo sport che rappresentano una delle più grandi ricchezze per il territorio e che l’Amministrazione sceglie, in un certo senso, di ‘premiare’ assegnando loro gratuitamente immobili da adibire a sede. "Siamo consapevoli che per portare avanti le loro attività le associazioni necessitano di spazi adeguati: attraverso queste assegnazioni – spiega il vicesindaco Simona Sarracino - il Comune riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura quali espressione di partecipazione e solidarietà. Supportarli al massimo, per l’Amministrazione, è un dovere".

Per ottenere l’assegnazione le associazioni dovranno svolgere le loro attività in maniera continuativa e secondo il principio di sussidiarietà. "L’assegnazione si baserà su diversi criteri, tra cui la collaborazione e co-progettazione tra più realtà e la capacità di attivare reti e collaborazioni con il territorio di riferimento", spiega ancora Sarracino, aggiungendo come "le strutture saranno affidate per una durata massima di 6 anni a titolo gratuito: il Comune non richiederà alcun compenso né di canone né di utenze, mentre l’assegnatario avrà l’onere delle pulizie e della piccola manutenzione ordinaria".