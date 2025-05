"Il Comune si fa scappare Youth Festival"

Arriva in consiglio comunale, lo ‘Youth Festival’. O meglio, ci arriva il niente che in questo 2025 resta di una kermesse che lo scorso giugno portò a Sassuolo decine di migliaia di giovani, consolidando il successo ultradecennale di una manifestazione nei confronti della quale gli organizzatori, l’associazione Pandora, annunciando la decisione a gennaio, hanno preso le distanze a causa di ‘problemi organizzativi’ che ne hanno decretato lo stop.

"Decisione dell’organizzazione, nei confronti della quale l’Amministrazione non ha potuto non prendere atto", ha spiegato l’assessore alla cultura Federico Ferrari che, sollecitato da un’interrogazione di Fratelli d’Italia, ha fatto il punto. Spiegando come la scelta di non celebrare lo ‘Youth’ sia ascrivibile solo e soltanto agli organizzatori, e come il Comune non avesse titolo né modo di opporsi a tale opzione. "La decisione dell’associazione non ha nulla a che vedere con l’operato dell’Amministrazione comunale: per quanto il valore culturale, sociale, aggregativo ed economico dello Youth Festival sia indiscusso e travalichi i confini comunali, parliamo di un evento promosso da un’Associazione che ha legittimamente scelto di non organizzare l’edizione 2025", ha spiegato Ferrari, aggiungendo come "siamo impegnati, come Amministrazione, a capire se e come l’Associazione potrà ripresentarlo nel 2026".

Da qui ad allora ci sarà modo di riorganizzarsi, ma nel frattempo si registra il disappunto di Fratelli d’Italia, i cui esponenti restano dell’idea che la Giunta non abbia fatto quanto potesse per ‘convincere’ l’associazione Pandora a tornate sui suoi passi né abbia valutato alternative, coinvolgendo magari altre associazioni che nello ‘Youth’ trovavano un’occasione di visibilità e promozione che quest’anno ‘salta’ penalizzando, "con la sua assenza, tutta la comunità".

Ferrari ha aggiunto come "ove il prossimo anno Pandora non tornerà sui suoi passi, sarà cura dell’Amministrazione attivarsi per continuare comunque a garantire la presenza di eventi e appuntamenti di carattere culturale, giovanile, musicale così come sta già facendo". Ma per il 2025 è ‘andata’, e "non benissimo, visti gli esiti: questa Giunta – ha detto l’ex vicesindaco Alessandro Lucenti, oggi consigliere comunale di Fratelli d’Italia - prende atto delle volontà di Pandora, noi prendiamo atto che questa Giunta non ha risolto un problema del quale era stato informato già a gennaio. Ci sentiamo in dovere di ringraziare ‘Pandora’ per il tanto che ha fatto, non l’Amministrazione: in politica bisogna attivarsi per ottenere, e quando dall’attivarsi non si ottiene nulla vuol dire che si è fallito".

