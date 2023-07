"Il Comune si impegni a creare un centro dialisi"

Il gruppo consiliare "Zocca domani" chiede ufficialmente al Comune un impegno per la creazione del servizio dialisi in paese. "Ad oggi infatti i cittadini di Zocca che devono sottoporsi a questa terapia sono costretti ad andare a Vignola o a Modena, affrontando un viaggio lungo e particolarmente faticoso per chi vive situazioni di grave malattia. Zocca Domani ha quindi presentato una mozione per chiedere un impegno immediato per la creazione di un centro-dialisi, valutando anche la possibilità di una pubblica sottoscrizione che coinvolga privati e aziende".