Il Conad di Baggiovara in aiuto delle suore in Ciad

Un gesto di solidarietà per dare ancora più valore alle festività. Nella giornata dell’8 dicembre, il punto vendita Conad di Baggiovara ha organizzato un pranzo di beneficenza, con l’obiettivo di raccogliere fondi che possano sostenere la preziosa missione di suor Chiara, membro della famiglia religiosa delle suore Francescane Alcantarine, in Ciad. Suor Chiara e le suore Alcantarine operano in Ciad dal 1993, all’interno di due comunità fondate a Bodò e Dobà. La loro missione è dedicata all’assistenza della popolazione, in particolare dei più bisognosi e di coloro che si trovano in situazioni di emarginazione sociale. Le attività delle suore comprendono la prevenzione e la cura della malaria, l’assistenza alle donne in gravidanza, la promozione delle campagne di vaccinazione contro la meningite e la poliomielite, la gestione di un ambulatorio per la diagnosi e la cura dell’Aids, nonché il coordinamento di scuole di villaggio, biblioteche e centri culturali per promuovere l’educazione e la scolarizzazione, garantendo la formazione dei maestri. "Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine per l’incredibile generosità e solidarietà dimostrata dalla comunità di Baggiovara e da tutti coloro che si sono uniti a questa iniziativa. – dichiara Davide Bardiani, socio di Conad Nord Ovest – È un onore per noi essere in grado di contribuire a questa missione di solidarietà attraverso questo pranzo di beneficenza. Un gesto concreto che dimostra l’attenzione che rivolgiamo a tutte le nostre comunità e in particolar modo alle persone che vivono in condizioni di fragilità". L’idea di organizzare questo pranzo di beneficenza, nata dalla collaborazione tra il socio di Conad Nord Ovest, Davide Bardiani e la parrocchia di San Giovanni Battista, ha ricevuto il caloroso sostegno da parte della comunità di Baggiovara, a dimostrazione della vicinanza rivolta a tutti colore che, con coraggio e dedizione, si dedicano al bene degli altri, in particolare delle persone meno fortunate.