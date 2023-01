Il concerto del Patrono ai geminiani ’ad honorem’

di Stefano Marchetti

La Sinfonia n. 26 ‘La Lamentazione’ di Haydn ma anche il profondo e toccante ’Ingemisco’ dal ’Requiem’ di Verdi, e le sempre meravigliose ’Ave Maria’ di Schubert, di Gounod e di Caccini, così come la stessa preghiera dall’ ’Otello’ di Verdi. Ma anche il ’Fac ut portem’ dallo ’Stabat Mater’ di Rossini e il ’Laudamus’ dalla Messa in Do minore di Mozart. Il Concerto di San Geminiano, sabato 28 gennaio alle 20.30 nella millenaria cornice del Duomo di Modena, sarà un percorso fra storiche pagine che lungo i secoli hanno tradotto la fede in musica. Come il Carlino ha anticipato, il concerto vedrà protagonisti la Filarmonica del teatro comunale di Modena, condotta dal suo direttore principale, il Maestro Hirofumi Yoshida, e tre cantanti ‘pupilli’ di Raina Kabaivanska, il mezzosoprano Veronica Simeoni, il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Aida Pascu. Nelle precedenti edizioni, il concerto era sempre coordinato dalla Cappella musicale del Duomo: dopo la chiusura del rapporto fra la Curia e il direttore dell’istituzione, anche l’evento musicale dedicato al Patrono adotta una nuova ‘configurazione’.

Promosso dalla Fondazione di Modena con il sostegno di Camera di commercio, Bper Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Unicredit, il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di Modenamoremio, il concerto sarà a ingresso gratuito: nelle due ultime edizioni (in ossequio alle norme antiCovid) erano state introdotte restrizioni, mentre quest’anno si potrà accedere al Duomo liberamente, fino al raggiungimento della capienza prevista. L’evento – presentato da Federica Galli – verrà comunque trasmesso in diretta su Trc e TvQui.

Il legame della nostra città con San Geminiano è forte e radicato. E non a caso i modenesi si dicono ‘geminiani’. E ormai possiamo considerare davvero ‘geminiani’ anche i musicisti che daranno vita al concerto. La Filarmonica del Comunale è nata pochi mesi fa, tuttavia il suo direttore Yoshida, giapponese, ha sempre avuto Modena nel cuore, fin da quando sognava di poter visitare la terra delle Ferrari: "Ora mi sento davvero modenese", sorride il Maestro che lo scorso 1° gennaio ha diretto un brillante Concerto di Capodanno al Comunale. Anche Veronica Simeoni, romana di origine, è ‘modenese ad honorem’: qui ha seguito i corsi di Raina Kabaivanska al Vecchi Tonelli, spiccando il volo per una bellissima carriera che la sta portando sui palcoscenici più prestigiosi. Già lo scorso anno ha cantato al Concerto di San Geminiano: per lei, dunque, è un atteso ritorno. Giuseppe Infantino è uno dei gioielli della Fondazione Pavarotti con cui ha partecipato anche a concerti a Seul e a Tokyo: il 6 settembre lo abbiamo applaudito nel ’Rigoletto’ di Verdi, in omaggio a big Luciano. Aida Pascu è arrivata dalla Romania a Modena per perfezionarsi con Raina, e anche per lei è sbocciato un brillante percorso artistico che qualche settimana fa l’ha vista anche debuttare ne ’La Bohème’ all’Opera di Sofia.