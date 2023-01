Il Concerto della memoria quest’anno è dedicato a Pahor

Nato quindici anni fa in omaggio alla Giornata della memoria e alle vittime dell’Olocausto, il ’Concerto della memoria e del dialogo’ (promosso dagli Amici della musica con il teatro Comunale) ha saputo portarci "anche oltre le commemorazioni rituali, offrendo sempre un’occasione per formare una coscienza collettiva", dice il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale. Ogni anno viene scelto un tema di riflessione, un’occasione di conoscenza e di approfondimento. Un motivo per fermarsi a (ri)pensare eventi che hanno segnato la Storia.

Il concerto di quest’anno (sabato 21 gennaio alle 20.30 al teatro Comunale) sarà dedicato al ricordo di Boris Pahor, scrittore sloveno triestino di lingua slovena, scomparso lo scorso maggio a quasi 109 anni d’età. "Pahor ha portato tutto il Novecento nel suo corpo, nella sua vita, è stato testimone di due guerre mondiali e soprattutto della persecuzione fascista nei confronti delle minoranze slovene", spiega Fausto Ciuffi, direttore della Fondazione Villa Emma che collabora al concerto, insieme alla Comunità Ebraica. L’incendio del Narodmi dom, la Casa di cultura degli sloveni triestini, il 13 luglio 1920, "fu la prima manifestazione nazionalista", aggiunge Ciuffi, e proprio a Trieste nel 1938 Mussolini annunciò l’emanazione delle leggi razziali. Trieste dunque è da sempre un luogo simbolico di commistione etnica, religiosa e linguistica, ma anche un luogo ferito nell’anima e nella radici. Di tutto questo Boris Pahor è stato interprete profondo ed eccellente: il suo capolavoro ’Necropoli’, con il racconto drammatico della deportazione nel campo di concentramento nazista, divenne un caso letterario. Fausto Ciuffi ricorda ancora l’incontro dello scrittore con gli studenti modenesi, un profondo e toccante momento di testimonianza.

Nucleo centrale del ’Concerto della memoria e del dialogo’ sarà la proibizione della lingua, "la violenza culturale e la parola vietata", sottolinea Simone Guaitoli degli Amici della musica. E per questo si ascolterà l’ensemble vocale Vikra, coro da camera della Glasbena matica di Trieste diretto da Petra Grassi, con musiche di compositori triestini e sloveni, e gli interventi di Dunja Nanut. "Pahor è stato uomo di cultura, di dialogo, di pace; una scelta coraggiosa, mentre i venti di guerra spirano ancora in Europa", fa notare Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura. Il concerto si realizza con il contributo della Fondazione d Modena, del Comune e della Regione: il biglietto costa 10 euro (5 euro a prezzo ridotto per soci AdM e abbonati del Comunale). Info, www.amicidellamusicamodena.it

Stefano Marchetti