Il concerto della scuola Marconi, oltre 200 studenti

‘Sinfonia n.10’ è il concerto dell’indirizzo musicale della scuola media Marconi di Modena con la partecipazione del coro delle classi quinte delle scuole elementari dell’IC10. L’evento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà al Teatro Storchi venerdì alle 20.30.

"È un incontro di talenti giovani e appassionati della musica che si fondono in un’esperienza unica e indimenticabile – riferiscono dalla scuola – l’Orchestra della scuola secondaria di primo grado ’G. Marconi’ ad indirizzo musicale, il Coro delle classi quinte della scuola primaria, il gruppo Ex-Alunni e gli studenti del progetto Musicascuola si esibiranno insieme in un grande spettacolo musicale. Questo concerto, che coinvolge oltre 150 giovani cantanti delle classi quinte della primaria, più di 70 musicisti dell’orchestra della secondaria, e una decina di ragazzi del Liceo Musicale ’C. Sigonio’, è anche un omaggio alla musica come strumento di inclusione e crescita, una testimonianza di come l’arte possa unire, educare e arricchire la vita di chi la pratica e la ascolta".