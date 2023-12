Il Concerto di Capodanno è già una tradizione. Yoshida: "Questa musica sa parlare ai cuori"

"Da noi in Giappone il Capodanno assomiglia al Natale qui in Italia: è l’occasione per riunire le famiglie, per stare insieme, soprattutto a tavola. E si mangiano alcune specialità come i mochi, i dolci a base di farina di riso. Una bellissima festa. E quanti ricordi...", esordisce Hirofumi Yoshida, direttore musicale della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, pronto ad accompagnarci nel nuovo anno come già ha fatto 365 giorni fa... Domani alle 17.30, proprio al Comunale Pavarotti Freni, il Maestro condurrà la Filarmonica nell’atteso Concerto di Capodanno che registra già il tutto esaurito. Frizzanti valzer in stile viennese con la firma degli Strauss, ballabili di Verdi, perfino il celebre Can Can di Offenbach: un cocktail di composizioni di tono brillante per dare un gioioso benvenuto al 2024 nel segno della musica e della speranza. È annunciata anche la presenza in sala del console generale del Giappone oltre che di rappresentanze nipponiche.

Maestro, lo scorso Capodanno a teatro è stato festoso. E lei quasi ballava sul podio...

"Sì, è vero, ho percepito il desiderio di tutti gli spettatori di ritrovarsi all’inizio dell’anno per ascoltare una musica che ‘parla’. Già questo concerto era divenuto tradizionale a Bologna: sono felice che anche a Modena sia stato accolto con calore. Io ci metto tutto il mio entusiasmo: del resto ho studiato a Vienna e quindi conosco e ‘sento’ profondamente l’atmosfera che si respira a Capodanno nella capitale austriaca".

Come ha pensato il programma?

"A Capodanno non possono mancare gli echi viennesi: ci sarà quindi ‘Il bel Danubio blu’ e la ‘Trisch-Trasch polka’ di Johann Strauss, così come altri brani deliziosi come l’Annen-Polka. Ma ho voluto anche ampliare lo sguardo, e per questo ho scelto alcune composizioni di Giuseppe Verdi, i ballabili che compose per le edizioni francesi dei ‘Vespri siciliani’, di ‘Otello’ e del ‘Trovatore’. E ho inserito anche alcune curiosità sorprendenti".

Per esempio?

"Una versione di ‘Funiculì Funiculà’ che nel 1907 venne orchestrata nientemeno che da Nicolaj Rimskij-Korsakov. Fu molto attratto da quel ritmo di tarantella e ne ricavò un gioiello: pur mantenendo la stessa melodia, vi introdusse un’armonia modernissima. E poi il valzer dalla ‘Bella addormentata’ di Ciajkovskij che sembra quasi dipingere le atmosfere dell’inverno".

Come è stato il suo 2023?

"Molto intenso e ricco di attività. Sono orgoglioso per esempio di aver portato anche in Giappone la Filarmonica, che è la ‘mia’ orchestra, per le recite del ‘Trovatore’ al tempio Horyuji di Nara, patrimonio dell’Unesco. Ma per me l’esperienza più forte resta il ritorno al teatro di Odessa, meravigliosa città ferita dalla guerra: un’emozione intensa che provo ancora dentro di me, ogni giorno".

E cosa si aspetta dal 2024?

"Sarà l’anno del centenario pucciniano e per me lo sarà in maniera particolare. Infatti dirigerò ben otto titoli di Puccini (fra cui ‘Tosca’, ‘Turandot’ e ‘Manon Lescaut’) in diversi Paesi. Porterò ‘Madama Butterfly’ proprio a Nagasaki, dove è ambientata l’opera. E spero che l’evoluzione della guerra mi permetta di poter tornare a Odessa per due nuovi allestimenti di ‘Suor Angelica’ e ‘Gianni Schicchi’. Puccini è un compositore meraviglioso: in lui vedo tutti i colori della musica".