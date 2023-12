Sempre atteso e grandioso, si rinnoverà stasera alle 21 al teatro Comunale Pavarotti Freni il Concerto di Natale della corale Rossini (in collaborazione con il coro Città di Mirandola). Alla ribalta saranno tutti le voci della storica associazione: dal coro principale (che è stato anche la ‘culla’ canora per Luciano Pavarotti) sono nate infatti varie formazioni, specializzate anche in diversi àmbiti musicali, che stasera ascolteremo anche tutte insieme. Aprirà il concerto il coro Diapasonica diretto da Francesca Nascetti e accompagnato da Roberto Penta al pianoforte, Andrea Cerè al contrabbasso e Lucio Caliendo alle percussioni. Seguirà l’esibizione del coro gospel Serial Singers, diretto e accompagnato da Roberto Penta, con Andrea Cerè e Lucio Caliendo al contrabbasso e alle percussioni. A conclusione della prima parte, la corale Rossini si unirà agli altri due cori, per l’esecuzione di un repertorio di brani natalizi, con l’accompagnamento dell’orchestra Terre Verdiane e la direzione del maestro Luca Saltini.

Nella seconda parte il palcoscenico sarà completamente per la corale Rossini ‘tradizionale’, diretta da Luca Saltini (con Lucio Carpani maestro collaboratore e direttore del coro Città di Mirandola): accompagnata dall’orchestra Terre Verdiane, con la partecipazione del basso Abramo Rosalen, ci offrirà un programma prettamente operistico con le grandi arie e i cori del nostro patrimonio lirico. Il concerto (che sarà presentato da Alessandro Galli) ha il patrocinio della Regione e del Comune. I biglietti (del costo di 10 euro) sono disponibili al teatro Comunale. Info, 059270659 o 3738630651

s.m.