Il concerto per la cittadinanza con il soprano Annalisa Ferrarini

Il teatro comunale Pavarotti-Freni accoglie il soprano reggiano Annalisa Ferrarini (foto) in concerto. Dopo il crescente successo degli ultimi due anni, l’ormai tradizionale Concerto alla Cittadinanza di Modena, per questo inizio di 2024, viene accolto nella prestigiosa location del Teatro Comunale Pavarotti - Freni. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio alle 21. Per questa edizione, il principale palcoscenico cittadino ospiterà 177 esecutori, divisi in 110 coristi, 60 musicisti, 5 maestri e 2 voci soliste per un solenne concerto di auguri, ad ingresso gratuito. Si esibiranno la banda cittadina Andrea Ferri, i coristi della Corale Evaristo Pancaldi, la Corale Schola Cantorum di Bazzano (Bo), i coristi dell’Associazione corale Gioachino Rossini , tutte compagini musicali di lunga tradizione. Con loro i solisti Annalisa Ferrarini soprano di Reggio Emilia e il tenore Giovanni Coletta. I cinque maestri sono Andrea Pedrazzi, Luca Saltini, Luca Colombini, Manuela Borghi, Pasquale Reale.