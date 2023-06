Il Concertozzo di Elio ‘sfida’ Elettra e Loredana

Una festa della musica, del sorriso e della solidarietà. È il "Concertozzo", organizzato da Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi, che si terrà domenica 2 luglio in piazza Martiri a Carpi. Insieme a Elio (nella foto) si esibiranno alcuni artisti emergenti selezionati dalla band: lo youtuber doppiatore Fabio Celenza, la band al femminile Viadellironia e il polistrumentista Pepp1 con il suo creepy rock. L’evento sarà anticipato, sabato 1° luglio in piazza Re Astolfo, dal "Concertozzino" a cui parteciperanno anche Elton Novara e Chiara l’Altra. Xxx C’è grande attesa anche per il ritorno di Loredana Bertè che sabato 1° luglio al campo sportivo di Ravarino darà il via al tour estivo del suo "Manifesto", con la sua carica e la sua passione. In piazza Roma a Modena, le "Notti ducali" (che stasera attendono Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi) si concluderanno domani con lo show multimediale e dj set dell’eclettico Dardust. Ci sarà anche la twerking queen Elettra Lamborghini sabato 1° luglio allo Youth Festival di Sassuolo (zona piscine): nel programma, mercoledì 28 Robin Schulz, giovedì 29 Fred De Palma con Baby K, venerdì 30 Villabanks e Il Pagante, domenica 2 Bresh e Neima Ezza. Intanto al parco Lennon di Castelnuovo, giovedì 29 Lester Greenowski farà rivivere le atmosfere punk rock newyorkesi degli anni ‘70.