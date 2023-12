Il congedo del sindaco: "Ho dato tutto me stesso. Ex Rotore, via al restyling dell’edificio e dell’area"

di Paolo Tomassone

Due quartieri che hanno cambiato aspetto in quindici anni, grazie a un investimento complessivo di oltre 100 milioni pubblici a cui si aggiungono quelli dei privati. L’ex mercato bestiame, le ex Fonderie, l’area di via Nonantolana e tutta l’ex fascia ferroviaria, oltre l’ex Corni e l’ex Consorzio agrario, sono stati interessati da decine di progetti che ne hanno modificato l’aspetto o che presto assumeranno nuove sembianze. "Tutto è attuato in rigenerazione urbana, senza consumo di suolo".

A scattare la fotografia della Sacca e della Crocetta è il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, nel presentare i lavori realizzati negli ultimi anni o quelli che partiranno nei prossimi mesi. Tra tutti gli interventi pianificati, c’è anche quello dell’ex Rotore, l’edificio abbandonato diventato negli ultimi anni rifugio per sbandati. "Entro fine anno - annuncia il sindaco durante l’incontro di fine anno con i giornalisti - si sbloccherà anche questo lotto. A giorni, infatti, i privati firmeranno tra loro gli accordi che consentiranno di superare la fase di difficoltà" che si trascina da diversi anni e "quindi di lanciare l’operazione per i cantieri".

Piano urbanistico La zona Nord è solo una delle parti della città interessate dal piano di ‘rigenerazione’ avviato negli ultimi due mandati, per il quale l’amministrazione comunale ha investito complessivamente – o investirà entro sei mesi – oltre 500 milioni di euro. Il 2023 è stato l’anno dell’approvazione del Pug, Piano urbanistico generale, che Muzzarelli definisce "storico", come degni di nota sono i progetti di riqualificazione dell’ex Amcm, l’avvio dei cantieri della Complanari dopo vent’anni d’attesa e la firma del protocollo con Regione, Hera, Snam e Unimore per una delle prime Hydrogen Valley d’Italia che verrà realizzata a Modena sul suolo di una discarica esaurita. "Abbiamo lavorato sul fronte della povertà abitativa – ricorda – sia con nuova edilizia convenzionata, sia acquisendo la disponibilità di 80 appartamenti in via Repubblica di Montefiorino che, dopo la riqualificazione a carico della proprietà privata, verranno gestiti dalla nostra Agenzia Casa".

Progetti in corso Il sindaco ricorda i progetti a favore degli studenti universitari che faticano a trovare alloggi in particolare in centro storico. Stanno procedendo i lavori per gli studentati in Sant’Eufemia, Bonacorsa-San Barnaba. Sempre in centro continuano gli investimenti di riqualificazione di Corso Canalchiaro e del Palazzo Solmi, fino al progetto ‘monstre’ sull’hub culturale dell’ex Sant’Agostino e dell’ex Estense. Freschissimi di inaugurazione il nuovo Pala Molza e lo skate part Le Gobbe che Muzzarelli cita come esempio per riassumere gli investimenti sull’attività sportiva pubblica e sulle polisportive.

Il futuro A giugno 2024 si concluderà il secondo mandato del sindaco che non potrà più ricandidarsi. "Anche se per l’amministrazione comunale il tempo di lavoro sarà solo un semestre – precisa – porteremo fino alla fine gli impegni e gli obiettivi del programma di governo votato dagli elettori nel 2019. Il prossimo anno sarà l’anno della verità per tutti i progetti e programmi finanziati da risorse europee. È l’anno cruciale per rispettare i tempi di fine lavori e rendicontazione al 2026. Mi riferisco non solo a tutti i progetti Pnrr, ma anche all’Atuss (l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile, ndr.). Tra questi inserisco anche il nuovo Ponte dell’Uccellino".

Il 2024 sarà anche l’anno in cui partiranno i lavori dell’Ospedale di comunità e l’Hospice a Baggiovara e quelli per la nuova Casa della comunità all’ex Estense e per la nuova Centrale operativa territoriale dell’Ausl. Tra gli eventi annunciati in conferenza stampa l’edizione del MotorValley Fest che si terrà dal 2 al 5 maggio e del Festival Togo al Nov Sad dal 24 al 26 maggio. Non ancora certo se a maggio verrà organizzato il Pride nella città emiliana: "lo annunceremo quando avremo la conferma".

Sicurezza Muzzarelli si è soffermato sul difficile dialogo con il governo centrale, in particolare per la gestione dei migranti e per il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine: "La questura in ‘classe A’ è un diritto di Modena e non un piacere - spiega -. Sono arrivati 15 carabinieri, 13 agenti della Guardia di Finanza ed entro fine anno attendiamo 17 agenti di Polizia. Con il Viminale non ci sono passi avanti, abbiamo chiesto risorse ma non abbiamo ottenuto risposte. Per questo continuerò a insistere". Modena si è dimostrata accogliente verso i migranti arrivati negli ultimi mesi in Italia (520 i minori stranieri non accompagnati destinati alla nostra città), ma "manca un reale piano di inclusione da parte del governo" che scarica sui sindaci la gestione completa dell’emergenza. E sul trasferimento del centro islamico di via delle Suore il sindaco fa appello al senso di responsabilità di tutti i modenesi: "Spero proprio che la città non si metta contro le religioni, qualunque religione: sarebbe drammatico per la tenuta della coesione sociale della città. Tutti hanno diritto di avere un luogo per pregare e nessuno dica ‘si faccia da un’altra parte’ perché non esiste un’altra parte se ogni cittadino la vuole da un’altra parte".