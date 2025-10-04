Il consigliere: "Censire gli stranieri". Mesini: "Una proposta gravissima"

Un censimento degli stranieri realmente residenti in città, da realizzare attraverso controlli a tappeto presso appartamenti, garage, cantine, che il Comune dovrebbe porre in essere con la collaborazione delle forze dell’ordine? "Proposta impossibile da attuare sul piano operativo, e soprattutto ipotesi gravissima sul piano giuridico e democratico".

Polemica in consiglio comunale tra il consigliere Francesco Macchioni, capogruppo dell’omonima lista civica, e il sindaco Matteo Mesini. Con il primo che ha proposto il già citato censimento che, a suo dire, permetterebbe all’amministrazione comunale di "ottenere dati reali e certi rispetto alla presenza, in città, di stranieri regolari e quelli che non solo". Ed il secondo che rispedisce la proposta al mittente, aggiungendo come un’azione di questo tipo violerebbe diritti fondamentali e garanzie costituzionalmente garantite. Macchioni ha mosso dai dati relativi ai residenti a Sassuolo (41.328 abitanti, 6.078 dei quali di origine straniera) non senza aggiungere come alla percentuale, "già molto elevata", si sommi "la percezione che sul territorio ce ne siano molti di più". Proprio per avere un dato certo, il consigliere civico ha proposto quei ‘controlli a tappeto’ bocciati tuttavia dal primo cittadino come "una scorciatoia che calpesta i diritti fondamentali dei cittadini". La sicurezza, ha aggiunto il sindaco, "si costruisce con la presenza costante delle forze dell’ordine, con la collaborazione istituzionale, con controlli mirati e legittimi, non con la schedatura indiscriminata delle persone sulla base della loro origine. Siamo al fianco della prefettura, della questura, dei carabinieri e della guardia di finanza per continuare a garantire un presidio serio ed efficace sul territorio, ma sempre nel rispetto delle regole democratiche e costituzionali". Regole delle quali il ‘censimento’ proposto dal capogruppo della lista Macchioni, evidentemente, non tiene in debito conto. " Non è consentito, e non sarà mai consentito, che lo Stato o il Comune entrino a tappeto nelle case, nei garage o nei locali pubblici senza titolo legale, per chiedere alle persone i documenti ‘a prescindere’. Sarebbe – ha aggiunto Mesini – un metodo contrario alla Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza e vieta ogni forma di discriminazione fondata su cittadinanza o origine etnica. Una simile proposta è discriminatoria e pericolosa, ed evoca metodi che ricordano tempi bui della nostra storia, quando non vigeva lo Stato di diritto ma lo squadrismo, e i cittadini non erano tutelati dalle garanzie costituzionali: sicurezza e legalità – ha concluso il sindaco – non possono, e non devono mai, diventare sinonimo di abuso o discriminazione".

Stefano Fogliani