Il Consiglio dice no al campus nell’ex caserma VIII Campale

Modena, 1 aprile 2025 – Il Consiglio comunale di Modena ha respinto la mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva la realizzazione di un campus universitario valutando, per questo scopo, l’utilizzo della caserma dell’ex VIII Campale. Il documento, sottoscritto da Forza Italia, Lega Modena e Modena in ascolto, è stato trattato nella seduta di ieri insieme all’interrogazione del Pd su Modena città universitaria, a cui ha risposto l’assessora al Rapporto con l’Università Federica Venturelli.

L’atto è stato respinto con il voto a favore dei proponenti e di Modena per Modena e Modena Civica e quello contrario di Pd, Avs, Pri-Azione, M5s e Spazio democratico.

Illustrando la mozione, Elisa Rossini ha parlato della necessità di mettere al centro lo studente, al quale devono essere garantite moderne strutture e residenze per agevolarne studio e crescita dei talenti, diverse quindi dagli alloggi previsti all’Rnord, negli immobili di San Barnaba e Sant’Eufemia ed ex Corni, al centro di alcune dichiarazioni dell’assessora Venturelli: "Tali affermazioni – ha sostenuto Rossini – contrastano in parte con la finalità di rendere Modena sempre più a misura di studente, come previsto nell’Accordo ’Modena città universitaria’, tra Comune e Unimore, e con la priorità di accogliere studenti fuorisede indicata negli Indirizzi di governo 2024-2029".

Per questo motivo, la mozione chiedeva di valutare l’utilizzo della caserma dell’ex VIII Campale per realizzare una cittadella universitaria con aule, biblioteche e residenze coinvolgendo, oltre Unimore, anche istituzioni, associazioni e organizzazioni imprenditoriali del territorio per attuare il progetto.

Con l’obiettivo di collaborare allo sviluppo dell’Ateneo, nella precedente consiliatura è stato approvato invece il Masterplan del Progetto urbano ’Modena Città Universitaria - Campus Universitario di via Campi’ che persegue gli obiettivi del miglioramento ecologico-ambientale con aumento di verde e attrezzature a servizio; incremento della mobilità sostenibile con rafforzamento delle connessioni pedonali e ciclabili; miglioramento dell’accessibilità carrabile e della sicurezza anche con zone 30; qualificazione delle attrezzature universitarie e dei servizi e maggiore attenzione alla qualità della vita degli studenti con spazi condivisi nelle residenze.