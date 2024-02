Il consulente del Milan ’tifa’ Fanano. Tim Romani e le origini montanare. Invito del sindaco: "Lo aspettiamo"

Ha origini di Fanano il consulente esclusivo del Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Donato. Si chiama Tim Romani e i suoi avi lasciarono questa montagna del Cimone alla fine dell’Ottocento attratti dall’Eldorado oltreoceano che chiamavano Merica, pieni di speranza di farsi una vita migliore.

Mr. Tim ha dichiarato la sua discendenza fananese a ’Calcio e Finanza’: "Sull’Italia – ha detto – si incrociano le mie passioni professionali e personali, dandomi grandi stimoli. La mia famiglia è di un piccolo paese dell’Emilia-Romagna chiamato Fanano, poco distante dal Monte Cimone e io amo la mia eredità italiana.

Il mio bisnonno Cleto Romani partì da Genova per Ellis Island nei primi anni del 1900". "Sono un costruttore di stadi – ha spiegato – e l’Italia ha un disperato bisogno di stadi moderni".

Tim Romani vanta un’esperienza ventennale nel settore dell’impiantistica sportiva. Ha costruito e sviluppato oltre 50 impianti e ora sta studiando la situazione in cui si trovano le infrastrutture sportive italiane, a partire da una consulenza in esclusiva per conto del Milan e della sua proprietà RedBird Capital Partners. Nel 2001 fondò la Romani Group, cresciuta fino a diventare azienda leader del settore, prima come ICON Venue Group e poi come CAA ICON. "Ogni anno si scoprono sempre più fananesi o comunque montanari del nostro Appennino che emigrando negli Stati Uniti hanno avuto successo – ha detto il sindaco Stefano Muzzarelli –. Il fatto che proprio Tim Romani venga scelto per costruire il nuovo stadio del Milan ci fa un grande onore. Chissà se vorrà accettare l’invito di venire a Fanano a guardare insieme una partita di calcio e, magari, farci un progetto per un nostro stadio...". Questa notizia del discendente di emigranti fananesi ha creato molta curiosità in paese. "Romani – commenta il sindaco – non è un cognome ora presente a Fanano, ma parenti potrebbero essercene". Dalla ricerca di archivio svolta, risulta che Cleto Romani, ventenne, emigrò nel 1911 negli Stati Uniti d’America assieme all’intera famiglia: papà Antonio Romani, già emigrante negli USA dal 1891 al 1910, mamma Angiolina, e i suoi fratelli Cleofina di 11 anni e Domenico di 7.

Si imbarcarono sul bastimento La Savoie, l’1 luglio 1911, nel porto francese di Le Havre, che attraccò a Ellis Island (New York) l’8 luglio successivo.

Il papà dichiarò alle autorità statunitensi di essere operaio e la mamma casalinga, di avere 80 dollari in tasca, e che tutti erano diretti a Farmington, in Illinois, dall’amico Giovanni Ravelli.

A casa a Fanano avevano lasciato la famigliare Rosa Bondioli. Sullo stesso bastimento c’erano altri tre fananesi diretti a Keota in Missouri: Ermenegilda Gherardini, 26 anni, con i figli Luigi di 5 e Francesco di 3.

A casa avevano lasciato il congiunto Luigi Gherardini. C’erano anche tre sestolesi con destinazione Ladd, nell’Illinois: Carolina Orienti di 22 anni con i figli Maria di 4 e Enrico di 3; a casa era rimato Enrico Beneventi.

A Farmington, a Keota e a Ladd i nostri emigranti lavorarono nelle miniere di carbone.

