Il coraggio di Franco Cesana, piccolo eroe partigiano "Grazie per il tuo impegno contro le ingiustizie"

Medaglia di bronzo al valor militare ed esempio di autentico coraggio.

Il 20 settembre 1931 nasce a Mantova Franco Cesana, terzo figlio di una famiglia ebrea che subirà presto i drammi delle leggi razziali.

I Cesana si rifugiano sull’Appennino modenese dove, a soli 12 anni, mentendo sull’età, Franco sceglie di unirsi al fratello Lelio nella Resistenza. Con il nome di battaglia ’Balilla’ ottiene compiti di staffetta e portaordini. Solo sei mesi di lotta.

Il 14 settembre 1944 muore a Gombola, freddato da quattro colpi di mitra durante un’imboscata tedesca.

Caro Franco, noi compiamo tredici anni quest’anno, tu non ci sei arrivato, siamo tuoi coetanei nonostante ci separino molti anni. Vorremmo dirti che non ci ricorderemo di te solo per la tua medaglia al valore, per le piazze e le scuole che portano il tuo nome o perché fra poco sarà la Festa della Liberazione.

Ti porteremo nei nostri cuori per la tua unicità, per l’esempio sincero che hai dato di autentico coraggio e di aiuto nel tuo difficile presente, per il nostro futuro da cittadini liberi. Hai affrontato le tue scelte con un senso di giustizia senza tempo e con un coraggio e una forza non commisurabili con il numero dei tuoi anni. Grazie per non essere stato indifferente di fronte alle ingiustizie".

Classi IIA e IIB