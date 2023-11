"Il cordolo della discordia? Farà chiudere le attività"

E’ un "tutti contro tutti" all’indomani dell’installazione, da parte dell’amministrazione comunale, di un cordolo lungo via Ponte Muratori, per impedire al traffico veicolare proveniente da Savignano di svoltare a sinistra verso il centro storico di Vignola. Protestano infatti diversi commercianti, come prevedibile, ma anche il comitato Agorà della cultura, impegnato per arrivare a una pedonalizzazione del centro storico.

L’amministrazione difende comunque la sua scelta. Andando con ordine, a nome di diversi pubblici esercizi, la titolare della Farmacia Aurora, Rossana Medici, tuona: "E’ una soluzione inconcepibile, che danneggerà fortemente tutte le attività. E non parlo della mia, quanto piuttosto del forno e della lavanderia, ad esempio. A solo un giorno dalla sua installazione, ho già visto di tutto: vetture che vanno contromano pur di girare in centro, così come manovre azzardate nei pressi del Bar Acquarello. Il provvedimento, peraltro, danneggia anche molti corrieri. Così le attività sono destinate a chiudere. La soluzione per risolvere tutto senza danni ci sarebbe: basterebbe riaprire Corso Italia".

Il comitato Via Cantelli – Agorà della cultura, in una nota rileva invece: "L’assessore Pesci attribuisce al Progetto "Via Cantelli – Agorà della Cultura" la richiesta di installazione del cordoloseparatore su via Ponte Muratori". E ancora: " Il Comitato vuole smentire decisamente l’assessore che sembra volere scaricare su altri la responsabilità di una misura che a noi pare da sempre, se presa singolarmente, estemporanea e forse controproducente, anche se indubbiamente efficace sulla riduzione del traffico su via Barozzi. Il cordolo, infatti, è in realtà una misura suggerita dallo stesso studio sul traffico commissionato dal Comune di Vignola e citato dall’assessore". A sua volta, l’assessore Niccolò Pesci replica: "Il cordolo è stato appunto suggerito dallo studio sul traffico. Il comunicato (contestato da Agorà, ndr) si riferiva al fatto che molti cittadini residenti in centro e lo stesso comitato Agorà della Cultura avevano richiesto una soluzione al traffico di attraversamento del centro storico. Inviterei quindi ad abbassare i toni, perché ci si appunta su nulla".

m.ped.