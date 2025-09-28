Il coro di Betlemme e Hebron si esibisce oggi allo Storchi

"Amwaj" in arabo significa "Onde". E porta proprio questo nome il coro che si ascolterà oggi pomeriggio alle 18 al teatro Storchi (con ingresso libero fino a esaurimento posti), in un evento organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca sulle digital humanities di Unimore, in collaborazione con Ert: il concerto è parte del progetto Pnrr Jerus-It-Arts che ha l’obiettivo di contribuire all’internazionalizzazione del sistema italiano dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. "Jerus-It-Arts intende connettere l’Italia e la Palestina attraverso l’arte, la musica e la danza con programmi di didattica condivisa, ricerca artistica e digitalizzazione del patrimonio", spiega la co-coordinatrice del progetto Maria Chiara Rioli, docente di storia contemporanea all’Università di Modena e Reggio Emilia, che introdurrà il concerto. Creato nel 2015 dai musicisti Mathilde Vittu e Michele Cantoni, il coro Amwaj (formato da 55 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni) offre ai giovanissimi di Betlemme ed Hebron un programma di formazione corale intensivo e gratuito di alto livello, improntato all’inclusione, multilinguismo e qualità artistica. "Amwaj ha un forte significato sociale e politico, soprattutto nel contesto attuale segnato dalla cancellazione della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano e dell’occupazione militare in Cisgiordania e Gerusalemme Est – sottolinea la professoressa Rioli –. Con il concerto di Modena (che verrà proposto anche martedì 30 a Vicenza) vogliamo testimoniare la ricchezza di un patrimonio culturale e umano che rischia di essere cancellato". I 55 coristi paIestinesi sono arrivati a Modena ieri pomeriggio e vengono ospitati per due giorni da circa 40 famiglie modenesi.

