Il coro san Lazzaro interpreta ’Rosa Mistica’

Oggi pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Lazzaro in via Livio Borri torna l’appuntamento con ’Rosa Mistica’, il concerto che il coro San Lazzaro dedica alla Madonna, a chiusura del mese di maggio, e nel contempo celebra anche Santa Rita, con la benedizione delle rose. Il coro, diretto dai maestri don Ezio Nicioli e Veronica Zampieri, proporrà brani tratti dal proprio repertorio sacro e mariano, fra cui alcune nuove esecuzioni, da ’Haec Dies’ di Bach a ’You raise me up’, con l’accompagnamento di Simone Guaitoli al pianforte, Giorgio Avanzi alla fisarmonica e Maurizio Maffoni alla chitarra. Giorgio Mattei, medico, scrittore e sassofonista, eseguirà alcuni brani e leggerà alcune sue poesie da libro ’Lungo la via Vandelli’. Presentazioni e letture saranno affidate a Franca Lovino.