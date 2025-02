Il corso Campaner ’ospita’ Carboni e Recalcati

Ci saranno anche lo psicanalista Massimo Recalcati e il cantautore Luca Carboni fra i protagonisti della serata evento di mercoledì 26 febbraio al teatro Comunale Pavarotti Freni, per la presentazione ufficiale de ’La palestra delle emozioni’, il corso proposto dal Conservatorio Vecchi Tonelli, con la guida della celebre pianista e performing coach Gloria Campaner.

Allenare le emozioni è importante per chi si presenta su un palcoscenico, di fronte al pubblico: paura, ansia, insicurezze sono del tutto normali per chi deve affrontare una prova importante, anche nella vita, ed è importante saperle affrontare e trasformarle anche in un nuovo volano di creatività. Proprio per questo – come abbiamo anticipato nei giorni scorsi – da giovedì 27 al Vecchi Tonelli prenderà il via un percorso gratuito (finanziato attraverso fondi del ministero dell’Università e della Ricerca) articolato in una serie di eventi, laboratori e seminari che si svilupperanno lungo tutto il 2025, e saranno dedicati non solo agli studenti del Conservatorio ma aperti anche a musicisti, artisti e a studenti di ogni ordine e grado. Gloria Campaner, musicista di fama internazionale, sarà la guida e la ‘coach operativa’ di questo corso: "Le emozioni sono il sigillo dell’identità fra il corpo e la mente, raccontano di noi molti aspetti che è bene ascoltare – spiega –. Se non impariamo ad allenare l’emotività, come un muscolo, di pari passo con la tecnica, le emozioni poi avranno la meglio e ne verremo sopraffatti quando meno ce lo aspettiamo".

Il corso verrà appunto presentato alla città nella serata di mercoledì 26 febbraio con un evento (a ingresso gratuito) al teatro Comunale, condotto da Pietro Del Soldà, autore e conduttore radiofonico. Dopo i saluti del sindaco Massimo Mezzetti e del maestro Giuseppe Fausto Modugno, direttore del Conservatorio, salirà sul Massimo Recalcati per una lectio inaugurale sul valore e la gestione delle emozioni. Poi Luca Carboni, in un’intervista, darà voce alla sua lunga esperienza di cantautore che affronta da decenni l’esperienza del palcoscenico, mentre nel talk successivo prenderanno la parola Gloria Campaner, il maestro Franco Scala, fondatore dell’Accademia pianistica internazionale ’Incontri col Maestro’ di Imola, il soprano e trainer Laura Catrani e il mental coach Stefano Massari che il giorno successivo interverranno anche al primo appuntamento del corso, insieme a Paola Salvezza, docente di direzione di coro e repertorio corale per didattica della musica presso il Vecchi Tonelli. Per informazioni e iscrizioni al corso, è possibile scrivere a infoproben@vecchitonelli.com