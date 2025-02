Il corteo della discordia. L’assessora Camporota: "Controlli di vicinato divisi. É un danno per tutti"

"Sono fiduciosa che ripartire da regole chiare e da una formazione che consenta di avere coordinatori preparati, porterà ad evitare protagonismi e divisioni che non sono utili al Controllo di vicinato e alla collettività, come nel caso della manifestazione annunciata per domani, utilizzando l’ombrello del controllo di vicinato. Non posso fare a meno di rilevare che l’iniziativa sta creando delle divisioni in seno ai gruppi, e questo danneggia un’esperienza preziosa che deve rimanere civica". L’assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota interviene nella polemica scoppiata sul corteo sulla sicurezza in programma domani. Diversi Controlli di vicinato si sono dissociati dalla manifestazione parlando di "strumentalizzazione" nel momento in cui gli organizzatori della marcia hanno indicato tra i promotori anche i Controlli di vicinato. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha rincarato la dose segnalando un uso improprio delle chat dei controlli di vicinato.

Il Controllo di vicinato, osserva Camporota, "è una grande risorsa per la città, anche in termini di partecipazione civica. Dal mio insediamento come assessora ho avuto modo di incontrare i referenti già un paio di volte, toccando con mano una volta di più (li avevo incontrati anche da prefetta) il loro impegno e la volontà di contribuire – in ottica di sussidiarietà civica – alla sicurezza come diritto fondamentale dei cittadini". E se questa carica positiva "non in tutti corrisponde a un’adeguata conoscenza del ruolo e delle proprie competenze, è anche compito nostro ricondurre il Controllo di vicinato alle finalità per le quali è nato, le stesse condivise dalla stragrande maggioranza dei cittadini che vi partecipano".

Da marzo il Comando della polizia locale, affidato alla direttrice generale del Comune in attesa della nomina del nuovo comandante prevista per primavera, "avvierà una specifica formazione per chi si è candidato al ruolo di referente o desideri farlo, una sorta di corso di aggiornamento per ribadire meglio le Linee guida regionali e del codice di comportamento del Controllo di vicinato, che vengono per altro illustrati quando si formalizza la richiesta di costituzione di un nuovo gruppo".

Inoltre, prosegue l’assessora, "per strutturare meglio e dare più forza ai vari gruppi del Controlli di vicinato, evitando che qualcuno utilizzi le chat in modo improprio, ho condiviso con il sindaco anche la necessità di rivedere con la polizia locale le attuali regole sull’utilizzo, strutturandole in un regolamento. L’obiettivo è quello di aumentarne pragmaticità ed efficienza, attraverso l’individuazione di modalità e comportamenti a cui attenersi, un’esigenza sentita anche da chi partecipa al Controllo di Vicinato". Se è vero, infatti, "che i coordinatori dei gruppi gestiscono in autonomia l’utilizzo delle chat, è pur vero che essi devono mantenersi nell’ambito di regole indicate nel Codice di comportamento".