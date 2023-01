Il corteo, la messa e la corrida Torna la Festa di San Geminiano

di Stefano Marchetti Sarà come riavvolgere un nastro. Dopo restrizioni e paure, quest’anno la festa di San Geminiano si potrà tenere nella bellezza dell’abbraccio di folla. Anche per le celebrazioni in Cattedrale – pur con le necessarie raccomandazioni e prudenze che restano sempre valide – non saranno più previste le limitazioni degli ultimi due anni: "Vuol essere anche un incoraggiamento, un segno di speranza atteso da molti – fa notare l’arcivescovo Erio Castellucci –. È un popolo che si ritrova attorno al suo Santo amato, il desiderio di dire ‘Ci siamo’..." Le celebrazioni per San Geminiano entreranno nel vivo già domani pomeriggio con i primi Vespri presieduti dall’arcivescovo che guiderà anche la veglia di preghiera di domani sera alle 21: sempre domani alle 18 monsignor Giacomo Morandi, già arciprete del Duomo e oggi vescovo di Reggio Emilia, presiederà la Messa della vigilia. Martedì in Duomo saranno celebrate Messe alle 8 (con monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma), alle 9 (con monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì) e alle 18 (con monsignor Giuseppe Verucchi, vescovo emerito di Ravenna). Alle 11 – anche in diretta tv su Trc e TvQui – la solenne celebrazione Pontificale presieduta da monsignor Castellucci, preceduta dalla benedizione...